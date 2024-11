Il fantasista resta in giallorosso. Il club dei tre colli ha riscattato l'intero cartellino fino a poche ore fa in comproprietà con il Parma

CATANZARO - Andrea Russotto sarà un giocatore del Catanzaro. I giallorossi hanno infatti riscattato la metà del cartellino in possesso del Parma. L'ex fantasista del Napoli vestirà la maglia giallorossa anche per la prossima stagione anche se è uno di quei giocatori in cima alla lista dei desideri di molti club anche di serie B.