Catanzaro-Sampdoria, valida per il 36esimo turno di Serie B, è stata una partita rocambolesca terminata 2 a 2. I giallorossi hanno disputato una buona gara anche se sono stati costretti a giocare in 10 per buona parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di Pompetti.

Note positive il primo gol stagionale di Brighenti, mvp del match, che ha anche servito l’assist per la rete di Biasci che ha messo dentro la seconda marcatura.

Biasci: «Portare il pareggio a casa dopo essere rimasti in 10 non era facile»

«Sono contento che il gol abbia portato punti alla squadra, eravamo in un momento buono di partita, poi l'espulsione ci ha tagliato le gambe perché giocare in 10 contro 11 per più di mezz'ora è stata tosta. Sono contento per il gol, per la squadra dopo due sconfitte brutte, abbiamo lottato, abbiamo fatto una buona partita. Portare il pareggio a casa dopo essere rimasti in 10 la vedo come una cosa molto positiva, cerchiamo di vedere le cose positive», ha dichiarato Tommaso Biasci nella conferenza stampa post partita.

«Un periodo di flessione in un campionato lungo come la Serie B ci può stare, purtroppo noi l’abbiamo avuto in questo ultimo mese- ha continuato l’attaccante giallorosso -. Però ogni giorno ci alleniamo con attenzione e passione, da un po’ fastidio alle volte sentire parole non giuste nei confronti della squadra. Sono un po' dispiaciuto, ma cerchiamo sempre di dare il massimo perché vogliamo fare i playoff».

E sulle ultime due partite contro Sassuolo e Mantova Biasci conclude: «Guardiamo partita per partita, sappiamo che è un campionato dove nessuno regala niente, affronteremo la partita di Sassuolo come una guerra. Andiamo a fare un'altra guerra, perché sappiamo che il Sassuolo nonostante abbia vinto il campionato sta lottando per i record, per i record personali. Poi successivamente penseremo alla partita di Mantova però cerchiamo di fare più punti possibili».

Brighenti: «Entusiasmo e umiltà per raggiungere l’obiettivo playoff»

«Avrei fatto cambio per una vittoria, la stiamo cercando e desiderando più di ogni altra cosa. Non ho mai badato più di tanto alle statistiche, sarei stato più contento se il gol avesse portato tre punti», ha dichiarato Nicolò Brighenti in conferenza stampa.

Una bella prestazione della squadra dopo un avvio però timoroso: «Sicuramente questo non deve accadere, giochiamo per un obiettivo molto più bello e affascinante. Dobbiamo riuscire a avere una spensieratezza diversa, è normale che in questo momento i risultati vengano meno. Io ho un po' di esperienza e posso averla, quindi quello che posso dare alla squadra lo do molto volentieri. Dobbiamo andare avanti, abbiamo due finali e dobbiamo cercare di fare più punti possibili da qua alla fine».

E sulla prossima partita col Sassuolo: «Sarà una partita difficile perché ho avuto il piacere di essere allenato da Grosso e so che non regalerà niente. Loro puntano a fare il record di punti in Serie B, cercheranno di fare il massimo per ottenere il risultato. Dobbiamo lavorare, anche se il tempo è quello che è. Dobbiamo lavorare più sull'entusiasmo che su tutto il resto. Stiamo giocando per un obiettivo grande che non è scontato per Catanzaro. (2:55) A volte dimentichiamo questo. È vero che il campionato ci ha portato a vedere questa classifica. In questo momento si tende a dare un po' per scontato che Catanzaro farà i play-off. Obiettivamente è un traguardo grande, dobbiamo cercare di raggiungerlo con massima umiltà».