Un risultato che per come è maturato va più che bene per i giallorossi che per metà secondo tempo sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Pompetti

Per come è maturato il 2 a 2 tra Catanzaro e Sampdoria, arrivato questo pomeriggio allo stadio Ceravolo, va più che bene per i giallorossi che per metà secondo tempo sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Pompetti. Gli ospiti vanno in vantaggio grazie al gol di Depaoli, poi però Brighenti al 45esimo riporta il risultato in equilibrio. Inizio di ripresa rocambolesco dove Biasci segna dopo due minuti portando in vantaggio i giallorossi, che però vengono raggiunti poco dopo a seguito della rete di Coda. Il Catanzaro con il punto guadagnato fa un altro passettino verso i playoff che potrebbero diventare realtà già nel prossimo match contro il Sassuolo visti i risultati maturati sugli altri campi di Serie B.

Primo tempo

La prima conclusione è degli ospiti al 7’ con Venuti che si fa meta campo palla al piede e nei pressi del limite dell’area tira, però la sfera, anche se di poco, finisce alta.

La partita è bloccato a centrocampo, parecchi falli e interventi ruvidi, nei primi 15 minuti le occasioni da entrambe le parti scarseggiano.

Però al 23’ Depaoli, lasciato indisturbato a colpire di testa dento l’area, su cross dalla destra di Vieira, trova la deviazione vincente che beffa Piagliacelli che si tuffa ma non può nulla.

La prima conclusione in porta del Catanzaro arriva al 28’ che colpisce di testa su un traversone tagliato di Pompetti dalla destra da calcio di punizione, ma Cragno riesce a bloccare facilmente.

Nel finale della prima frazione di gioco le offensive del Catanzaro si fanno più insistenti, i giallorossi stazionano per la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria. Al 39’ Pompetti prova la conclusione dal limite però a sfera finisce abbondantemente sopra la traversa.

Al 44’ Situm calcia bene da dentro l’area a incrociare verso il secondo palo, ma trova sulla sua strada Riccio che di testa devia in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Pompetti, Iemmello colpisce di testa da distanza ravvicinata ma la palla rimbalza su un difensore della Samp e poi finisce tra i piedi di Brighenti che deve solo spingere la sfera oltre la linea di Porta. Al 45’ Catanzaro 1, Samp 1.

Dopo tre minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Neanche il tempo di rientrare in campo e il Catanzaro va in vantaggio. Lancio lungo dalla difesa di Brighenti verso Biasci che prende il tempo ad Altare che sbaglia l’intervento, il 28 giallorosso controlla in maniera pregevole e si porta la palla sul destro, fa un passo e conclude col piattone a fil di palo, trafiggendo Cragno. Al 47’ Catanzaro 2, Samp 1.

Ma è un inizio di ripresa funambolico. AL 50’ Petriccione compie un pasticcio al limite dell’area e si fa rubare la palla da Yepes che serve subito Coda che a porta sguarnita segna il più facile dei gol e porta la gara sul 2 a 2.

Poi però il Catanzaro al minuto 63’ resta in 10 dopo l’espulsione di Pompetti che commette un errore e si fa rubare il pallone da Coda, poi il centrocampista giallorosso commette fallo e l’arbitro gli sventola in faccia il secondo giallo della sua partita.

Al 68’ la Samp ci prova con Depaoli che colpisce dal limite non creando però particolari problemi a Pigliacelli.

La partita prosegue con la Samp che col vantaggio numerico attacca a testa bassa, però il Catanzaro, comunque, prova a fare qualcosa in contropiede sfruttando la vivacità del giovane Ilie entrato nel secondo tempo. Ma all’80’ il risultato resta sul 2 a 2.

Nel finale il match è spezzettato, tanti falli con la Samp che non riesce a sfondare contro una difesa giallorossa organizzata. Iemmello al 92esimo, marcato da un difensore, sugli sviluppi di una ripartenza, non riesce a colpire bene da dentro l’area e spara alto. Questo è l’ultimo brivido di Catanzaro-Sampdoria che termina 2 a 2.

Il tabellino

CATANZARO: Pigliacelli M., Brighenti N. (dal 37' st Scognamillo S.), Matias Antonini, Bonini F., Situm M. (dal 12' st Compagnon M.), Pompetti M., Petriccione J., Pontisso S. (dal 12' st Ilie R.), Quagliata G. (dal 37' st Cassandro T.), Biasci T. (dal 29' st Pittarello F.), Iemmello P.. A disposizione: Buso N., Cassandro T., Compagnon M., Corradi C., Coulibaly M., D'Alessandro M., Gelmi L., Ilie R., La Mantia A., Pittarello F., Scognamillo S., Seck D. Allenatore: Caserta F..



SAMPDORIA: Cragno A., Curto M., Altare G., Riccio A., Depaoli F., Vieira R. (dal 22' st Benedetti L.), Yepes G. (dal 34' st Akinsanmiro E.), Sibilli G., Venuti L. (dal 13' st Bereszynski B.), Coda M. (dal 34' st Abiuso F.), Borini F. (dal 13' st Niang M.). A disposizione: Abiuso F., Akinsanmiro E., Bellemo A., Benedetti L., Bereszynski B., Chiorra N., Ferrari A., Ghidotti S., Meulensteen M., Niang M., Oudin R., Sekulov N. Allenatore: Evani A..



Reti: al 45' pt Brighenti N. (Catanzaro) , al 2' st Biasci T. (Catanzaro) al 23' pt Depaoli F. (Sampdoria) , al 4' st Coda M. (Sampdoria) .



Ammonizioni: al 34' pt Quagliata G. (Catanzaro), al 1' st Iemmello P. (Catanzaro), al 15' st Pompetti M. (Catanzaro) al 35' pt Venuti L. (Sampdoria), al 45'+3 pt Yepes G. (Sampdoria).



Espulsioni: al 18' st Pompetti M. (Catanzaro).