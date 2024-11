Niente trasferta a Catanzaro per i tifosi della Sampdoria. Sull’ultima gara della stagione regolare di serie B in programma domani, venerdì 10 maggio, allo stadio Ceravolo, pesa l’ordinanza emanata dal prefetto di Catanzaro Enrico Ricci, che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. La decisione fa seguito alle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Il prefetto ha anche disposto la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai soli residenti in Calabria nonché, per i settori diversi da quello destinato agli ospiti, ai titolari di programma di fidelizzazione del Catanzaro sottoscritto prima del 5 maggio, ovunque residenti. È prevista anche l'incedibilità dei titoli di ingresso.

Dal canto suo, la società US Catanzaro 1929 rende note le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso, consigliando l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati al fine di evitare il formarsi di lunghe code al botteghino dello stadio il giorno della gara.

La vendita dei tagliandi, iniziata oggi alle 11:30, avviene esclusivamente attraverso il circuito locale dei punti di rivendita Ticketone e non anche online, modalità di vendita inibita per questa gara proprio alla luce dei provvedimenti assunti per impedire l’accesso allo stadio ai tifosi blucerchiati in trasferta.

«Si rammenta - scrive la Us Catanzaro 1929 - che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori)».