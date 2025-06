L’attaccante è una richiesta di Vivarini per il suo Pescara, mentre il difensore piace ai pugliesi guidati da Fabio Caserta. Per Bonini si è registrato l’interessamento di club di Serie A

Anche se la finestra estiva di calciomercato non è ancora ufficialmente aperta, il Catanzaro sta iniziando a muoversi. Il confermato direttore sportivo Ciro Polito sta lavorando a più tavoli. Alcune uscite sembrano ormai avviate, mentre sul fronte acquisti il club valuta profili utili a costruire la nuova rosa da affidare al neo tecnico Alberto Aquilani.

In uscita, tra le operazioni in fase di valutazione, c’è quella che riguarda Stefano Scognamillo, difensore centrale che piace molto a Fabio Caserta per il suo nuovo Bari. Il Pescara di Vivarini avrebbe invece chiesto informazioni su Tommaso Biasci, attaccante che l’ex tecnico giallorosso conosce bene. Più fredda la pista che portava Antonini all’Avellino. Intanto, per Bonini si registrano sondaggi anche dalla Serie A.

Sul versante entrate, il Catanzaro tiene aperte diverse piste. Per la fascia destra, l’attenzione è puntata su Lorenzo Carissoni del Cittadella, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si valuta anche il profilo di Vittorio Magni, terzino classe 2005 del Milan Futuro.

A centrocampo, uno dei nomi che figura nella lista di Polito è quello di Federico Casolari. Classe 2003, ha collezionato 21 presenze e 1 gol con la maglia del Cittadella nell’ultima stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, il giocatore è stato ceduto con diritto di recompra: eventuali sviluppi di mercato passeranno anche dalle valutazioni del club emiliano. Sullo sfondo restano anche i nomi di Ricci (Cosenza), Vavassori e Artistico, tutti profili monitorati in vista di eventuali innesti.