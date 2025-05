Al termine della semifinale d'andata dei playoff di Serie B, che lo Spezia ha vinto in casa del Catanzaro, mister Luca D'Angelo ha parlato così in sala stampa: «Le partite dei playoff sono sempre complicate, sapevo non sarebbe stato semplice per noi perché il Catanzaro è una squadra importante; ora dobbiamo pensare alla partita di domenica e dobbiamo restare concentrati».

«È stato difficile per entrambe le squadre giocare controvento - ha aggiunto il tecnico – , nel primo lo è stato più per il Catanzaro e forse noi avremmo dovuto essere più convinti nell’andare a segnare, cosa che abbiamo fatto meglio nella ripresa».

«Il vantaggio? Nella gara di ritorno servirà da parte nostra lo stesso atteggiamento messo in campo questa sera. Gli infortuni? Dobbiamo valutare le condizioni di chi è rimasto a casa, ma credo che sia Salvatore Esposito che Lapadula potranno partire con la squadra: valuteremo giorno dopo giorno».

L’allenatore dei liguri ha poi parlato di Esposito, autore del gol del raddoppio al Ceravolo: «Pio Esposito è un giocatore fortissimo e sono estremamente felice di poterlo allenare, perché ha grandi qualità e la giusta mentalità che gli sta consentendo di fare grandi cose».