La prima vittoria stagionale del Catanzaro arriva al Via del Mare di Lecce nella seconda giornata di campionato contro la Ternana. Un primo tempo conclusosi sul risultato di 1 a 1, dove i giallorossi sono passati in vantaggio nei primi 10 minuti con Biasci per poi farsi riagguantare allo scoccare del 45’ dal gol di Raimondo. Ma nel finale di ripresa il giovane neoacquisto D’Andrea entra in area, viene steso e conquista il rigore che Vandeputte trasforma nei tre punti per i giallorossi. Finale 2 a 1.

Primo tempo

Primo squillo della Ternana al 2’ con Falletti che conclude a giro dal limite ma la palla si perde di un paio di metri al lato. Risponde il Catanzaro nel minuto successivo con Biasci con un colpo di testa debole che il portiere rossoverde blocca facilmente.

Al 9’ Fulignati consegna praticamente la palla a Falletti che non ci pensa due volte e conclude dai 30 metri ma la palla è alta.

Ma al 10’ è il Catanzaro a passare in vantaggio. Il cross di Oliveri dalla destra arriva a Iemmello sul secondo palo che colpisce di testa, Iannarilli riesce a respingere ma la palla rimane lì e il primo ad arrivarci è Biasci che spinge la sfera oltre la linea di porta. Catanzaro 1, Ternana 0.

Al 21’ la Ternana si rifà sotto con Raimondo che da posizione defilata, da dentro l’area, colpisce a incrociare, ma l’estremo difensore giallorosso riesce a respingere. Nella seconda metà della prima frazione di gioco la Ternana prova a sfruttare le ripartenze e si presenta un paio di volte nei pressi dell’aria di rigore giallorossa senza però impensierire particolarmente Fulignati.

Al 45’ però la squadra umbra segna con Raimondo che in scivolata, di prima intenzione, la mette dentro su uno splendido traversone tagliato di Mantovani. Catanzaro-Ternana 1 a 1.

Nell’ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dall’arbitro, sugli sviluppi di un corner, il rossoverde Pyyhtiä colpisce da dentro l’area di sinistro, ma Fulignati, con l’aiuto della traversa riesce a deviare in corner. Il primo tempo di Catanzaro-Ternana finisce 1 a 1.

Secondo tempo

Al 49’ splendida azione in ripartenza del Catanzaro che con tre tocchi di prima arriva nei pressi dell’area di rigore, Biasci mette in mezzo per Vandeputte che controlla e prova il tiro, da dentro l’area, sul secondo palo, ma la conclusione è alta.

Al 56’ Catanzaro vicino al gol di Biasci che di testa anticipa un difensore rossoverde sul primo palo, ma la conclusione si perde al lato.

Fulignati salva il risultato al 62’. Cross di Pyyhtiä e deviazione di Ghion, il portiere giallorosso con una prodezza evita l'autorete.

Al 68’ Raimondo segna il secondo gol per la Ternana, ma è in netta posizione di offside e l’arbitro annulla.

Il Catanzaro ci prova al 71’ con Stoppa che innescato dalla sinistra prova la conclusione rasoterra, ma l’estremo difensore rossoverde riesce in spaccata a parare e deviare in corner.

Grande occasione per la Ternana al 76’. Stacco di testa perfetto di Favilli su un cross dalla sinistra, ma Fulignati si supera e riesce a respingere. Il risultato resta sullo 1 a 1.

Nel finale di ripresa il Catanzaro prova a sfondare e D’Andrea all’87’ entra in area e salta Sorensen, ma arriva Proietti che gli frana addosso, l’arbitro non ha dubbi e concede il rigore. Sul dischetto si presenta Vandeputte, palla da una parte portiere dall’altra. Catanzaro 2, Ternana 1.

Il tabellino

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli (34’ st Krajnc); Oliveri (14’ st Stoppa), Verna (14’ st Pompetti), Ghion, Vandeputte; Biasci (34’ st D’Andrea), Iemmello (14’ st Donnarumma)

A disposizione: Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Pontisso, Sounas, Katseris

Allenatore: V. Vivarini

Ternana (3-5-2): Iannarilli: Mantovani, Sorensen, Cilli; Diakité, Lobojko (18’ st Proietti), Luperini (18’ st Marginean), Pyyhtia, Corrado (1’ st Favasuli); Raimondo (30’ st Failli), Falletti (36’ st Di Stefano)

A disposizione: Brazao, Capanni, Casasola,, Capuano, Paghera, Travaglini, Lucchesi

Allenatore: C. Lucarelli

Arbitro: Baroni

Assistenti: Barone e Coelin

Quarto ufficiale: Di Reda

Var: Di Marco

Ass.Var: Pairetto

Angoli: quattro Catanzaro, sei Ternana

Recupero: 4‘ pt; 6’ st

Ammoniti: 8’ st Luperini (T), 10’ st Situm (C); 47’ st Sorensen (T)

Marcatori: 10’ pt Biasci (C), 45’ pt Raimondo (T); 43’ st Vandeputte (C) (rig)