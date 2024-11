Il mister giallorosso in conferenza stampa dopo il match che ha visto trionfare le Aquile in casa: «Abbiamo retto e dimostrato di riuscire a potercela giocare con tutti»

La terzultima gara del campionato di Serie B ha visto il Catanzaro trionfare 3 a 2 contro il Venezia grazie a un gol all’ultimo minuto, su rigore, del capitano Pietro Iemmello. Un match che definire rocambolesco è poco. Mister Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: «Sono partite a cui ci dobbiamo abituare. È stata dura, loro non hanno mai mollato e ci hanno messo in difficoltà sotto tutto gli aspetti. Ma i ragazzi hanno retto e dimostrato di riuscire a potersela giocare con tutti. Il temporale ci ha un po’ distratto, ma alla fine credo che la partita l’abbiamo fatta noi. C’è da fare un grosso applauso ai ragazzi».

«Dobbiamo abituarci a volerle le cose. Anche oggi volevamo la vittoria e ci siamo riusciti. Speriamo che nelle partite che contano riusciremo a giocare così, contro queste grandi squadre», ha continuato l’allenatore giallorosso.

Il Catanzaro è arrivato al match un po’ incerottato ma le assenze sembrano non essersi fatte sentire: «Noi dobbiamo recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Oggi Donnarumma è stato fondamentale, spero che in questo finale di stagione continui così». E sulle ultime due partite: «Io non guardo gli altri, se loro non vincono poi si vedrà. Noi continueremo a fare e dare il massimo».