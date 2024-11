«Le motivazioni potrebbero venir meno, questo non deve assolutamente succedere. Noi dobbiamo pensare a fare la prestazione, quello che ci permette di fare poi, alla fine dei conti, il risultato». Questo il passaggio clou della conferenza stampa di mister Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro-Venezia, match valido per il 36esimo turno del campionato di Serie B in programma alle 15. Una partita d’alta classifica che vede la squadra veneta scendere in Calabria con l’obiettivo tre punti che servirebbe a non perdere le distanze dal secondo posto in classifica che attualmente è occupato dal Como. Dal canto loro le Aquile, già consapevoli di disputare i playoff, hanno ancora qualche speranza di riacciuffare il quarto gradino della classifica che vorrebbe dire saltare il primo turno degli spareggi promozione.

Proprio in virtù di ciò, Vivarini ha parlato delle tre partite che attendono la squadra partendo proprio da quella di domani: «Tre partite intense, giuste per il lavoro che dobbiamo fare. La prossima è molto stimolate perché troviamo la squadra che forse individualmente, sotto l’aspetto fisico, è la più forte del campionato. Sarà bello vedere giocare i loro due attaccanti e sarà altrettanto bello vedere come noi riusciremo a limitarli. La impostiamo come sempre, curando ogni minimo particolare su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo adattarci a questo tipo di partite, perché serve convincersi che ce la possiamo giocare con queste squadre, che ce la possiamo giocare con tutti».

Arriva il miglior attacco del campionato al Ceravolo e in difesa, i giallorossi, hanno qualche problemino, in particolar modo l’assenza di Brighenti e Situm, ma per Vivarini può servire «a dare spazio a chi ha avuto meno possibilità». E poi: «Andando avanti non sappiamo cosa può succedere, serve il contributo di tutti».

E sui playoff: «Con il Pisa è stata una prova playoff, contro una squadra che ha messo in campo tutto quello che poteva fare. La crescita passa da questo. È importante capire che saranno tutte partite così, dobbiamo adattarci».

I convocati

Mister Vivarini ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani con il Venezia:

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli.

Difensori: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli.

Centrocampisti: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri.

Attaccanti: 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.