Si terrà domenica 12 settembre nel suggestivo campo da Golf del Grand Hotel San Michele il primo Trofeo “Cetraro Padel”, fortemente voluto da Antonio Caldiero giovane imprenditore cetrarese che dallo scorso luglio gestisce il campo Outdoor di Padel sul lungomare di Cetraro Marina.

Il Torneo si svolgerà su due circuiti per complessive 18 buche e secondo la formula di gioco stableflord – 3 categorie - con partenza alle ore 10.30. Alle ore 16.00 alla presenza del Sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo, dell’assessore allo sport del comune tirrenico Franco Lanza e del presidente del Golf Clun San Michele Avv. Vito Caldiero saranno premiati, per ciascuna categoria, il primo ed il secondo netto, nonché il primo lordo. Seguirà una piccola degustazione dei prodotti di alta gastronomia forniti dalla storica azienda silana Centro Carni Sila srl dei Fratelli Falcone.

Antonio Caldiero si è detto particolarmente contento dell’iniziata, subito sposata dal Golf Club San Michele, tesa a valorizzare, per un verso uno sport emergente quale il Padel e per altro verso il Golf. Grazie all’abnegazione del direttore Mario Marra il Golf Club cetrarese dal 1985 offre la possibilità, ai turisti di prossimità ed agli stranieri, di praticare questo stupendo sport alla portata di tutti, in uno dei luoghi più belli del territorio regionale, dove il paesaggio muta ad ogni buca, offrendo una vista suggestiva in costante movimento: colline, boschi, vigneti, antichi centri abitati, torri di guardia e lo spettacolo del mare.