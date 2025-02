A un crocevia. La situazione di classifica del Cosenza non fa stare tranquilli i tifosi e lo staff tecnico. Il match con la Sampdoria, in questo senso, ha dato un’altra mazzata. La sconfitta contro una diretta concorrente per la salvezza, senza un’inversione netta di rotta e un ultimo giorno di mercato scoppiettante, rischia di essere la pietra tombale sulle ambizioni dei rossoblù in chiave salvezza. A tenere banco sono le preoccupazioni di campo. Ma c’è un’altra questione che in questi giorni gira in città. In caso di addio alla cadetteria, quanto incasserebbe dal paracadute della Serie B il Cosenza qualora dovesse finire in Serie C?

Paracadute Serie B, i contributi retrocessione in Serie C per il Cosenza

Il paracadute della Serie B è un istituto che riguarda le squadre che retrocedono in C e non solo per il Cosenza, ovviamente. Si tratta di un fondo totale di circa 5 milioni e mezzo assegnato e suddiviso a seconda dei meriti sportivi delle varie formazioni.

Se il campionato finisse ora, usufruirebbero del Paracadute Serie B il Cosenza e tre tra Salernitana, Frosinone, Sudtirol e Sampdoria. Tre le fasce economiche previste dalla Lega B a seconda degli ultimi tre anni di storia delle compagini coinvolte.

La prima fascia comprende squadre che siano retrocesse dopo aver partecipato a Serie A o Serie B per tre stagioni delle ultime quattro, anche non consecutive. La seconda squadre retrocesse dopo aver partecipato a Serie A o B per due delle ultime tre stagioni; la terza squadre che abbiano partecipato alla Serie B nell’ultima stagione. In questo caso tutte le formazioni coinvolte rientrerebbero in prima fascia (con il dubbio Sudtirol, che ha giocato gli ultimi tre anni in B ma nel quarto era in C). Per le squadre di prima fascia, compreso dunque il Cosenza, il paracadute di Serie B prevede un contributo di 1.900.000 euro. Ma c’è un problema

Ecco quanto incasserebbe il Cosenza

Con questa situazione di classifica non è detto che nelle casse di via degli Stadi possano entrare quei circa due milioni che il Cosenza aspetta dal paracadute. Infatti, nel caso in cui le squadre retrocesse dovessero far parte tutte e quattro della prima fascia, il totale da dividere sarebbe di 7.600.000, quindi circa due milioni in più rispetto al fondo previsto dal paracadute di Serie B. Questo porterebbe a una riduzione dei contributi, che sono 5 milioni e mezzo totali. Se la situazione dovesse restare questa, dunque, al Cosenza toccherebbero appena 1.375.000 euro, con una perdita superiore al mezzo milione.