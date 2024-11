Il club rossoblu scenderà in campo nel match contro il Cagliari indossando una maglia speciale

Domani pomeriggio, in occasione della gara di calcio di Serie A Tim tra Crotone e Cagliari, la prima in casa dopo lo stop del campionato, gli squali scenderanno in campo con una speciale maglia per ricordare Giuseppe Parretta, il giovane diciottenne ucciso nel centro storico della città due settimane fa. Lo ha comunicato il club crotonese.

Il direttore generale Raffaele Vrenna, che aveva conosciuto di persona Giuseppe restando colpito dalla gentilezza e dallo spessore del ragazzo, ha ideato l’iniziativa, subito sposata dal Presidente e da tutta la società rossoblù.

Una vicenda che ha colpito profondamente tutta la città di Crotone, per questo il football club Crotone ha voluto ricordare il giovane diciottenne con una speciale “toppa” recante la scritta #CiaoGiuseppe.