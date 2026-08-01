L’intesa coinvolge ex giocatori di livello come Domenico Maietta, Francesco Cosenza e Sebastiano Siviglia, insieme a Francesco Potenza. Il progetto punta a individuare e accompagnare i migliori prospetti del Crotonese

L’ASD Power di Francesco Potenza ha annunciato con orgoglio l’avvio di una prestigiosa collaborazione con il Casalecchio 1921 SSD, società rappresentata da figure di grande esperienza calcistica come Domenico Maietta, Francesco Cosenza, Sebastiano Siviglia e dal presidente Ivan Ventura.

Questa nuova sinergia nasce con un obiettivo chiaro: offrire ai giovani atleti del territorio il miglior percorso possibile di crescita tecnica, umana e formativa, permettendo loro di essere seguiti e valutati da professionisti con una lunga esperienza nel mondo del calcio.

Il progetto vuole diventare un punto di riferimento non soltanto per Cirò Marina, ma per l’intero comprensorio crotonese. Elevare il livello dello sport locale significa infatti offrire ai ragazzi maggiori opportunità, favorire uno stile di vita sano e trasmettere valori fondamentali come rispetto, sacrificio, disciplina, serietà e spirito di squadra.

Il direttore generale del Casalecchio 1921 SSD, Domenico Maietta, già capitano e calciatore di squadre importanti come Verona, Bologna ed Empoli, programmerà momenti dedicati alla visione dei giovani talenti, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi più meritevoli la possibilità di essere valutati anche da club professionistici.

Il primo raduno sarà rivolto ai giovani calciatori del comprensorio crotonese, che verranno seguiti e preparati presso l’ASD Power. Un ruolo centrale sarà ricoperto da Francesco Potenza, che vanta una lunga esperienza calcistica maturata anche all’interno di società professionistiche, in sinergia con Antonio Maietta, da sempre presente nel calcio locale e con esperienza sia come allenatore del settore giovanile sia come direttore tecnico e sportivo.

La collaborazione si fonda sulla volontà di tutelare realmente i giovani calciatori, evitando che il loro talento venga considerato esclusivamente come una fonte di guadagno. “Ogni ragazzo, chiariscono, verrà seguito con attenzione, competenza e umiltà, ricevendo una valutazione seria e rispettosa delle proprie qualità e dei propri tempi di crescita”.

“Allenare e formare i giovani rappresenta una grande responsabilità” – sostiene Francesco Potenza. “Non ci si può improvvisare allenatori o direttori tecnici: sono necessarie preparazione, conoscenza, esperienza e piena consapevolezza delle proprie capacità. Solo attraverso un lavoro competente e trasparente è possibile accompagnare i ragazzi nel loro percorso senza creare false aspettative o arrecare loro danni”.

Il progetto prevede inoltre numerose esperienze formative, tra cui raduni, tornei dedicati, incontri con professionisti e visite alle strutture sportive della società collaboratrice.

La grande novità: nasce la Prima Squadra dell’ASD Power

A partire da questa stagione, l’offerta sportiva dell’ASD Power si amplia ulteriormente. Oltre alle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi, nasce infatti la Prima Squadra.

Questa importante novità consentirà di dare continuità al percorso intrapreso dai ragazzi all’interno della scuola calcio, valorizzando soprattutto i giovani che, terminato il settore giovanile, avranno bisogno di uno spazio nel quale continuare a crescere, giocare e mettere in mostra le proprie qualità.

La Prima Squadra rappresenterà quindi il naturale completamento del progetto ASD Power: un ponte concreto tra la scuola calcio e il calcio dei grandi, costruito per offrire ai talenti del territorio ulteriori occasioni di formazione e valorizzazione.

Una collaborazione di questo livello arricchisce tutta la comunità. L’auspicio è che il progetto possa diventare un motore di crescita, orgoglio e sviluppo per l’intero territorio.