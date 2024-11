La squadra di coach Capanna cercherà di invertire la rotta, tanto in campionato, quanto in Coppa Italia. Inizia infatti il tour de force per le cosentine che in pochi giorni incontreranno due volte una delle formazioni più temute

Un’altra brusca frenata per la formazione di coach Capanna. Dopo Rapallo, la seconda consecutiva. A fermare le cosentine, questa volta il Catania. Etnee da sempre punto debole per il Città di Cosenza. Tanto in campionato, quanto in Coppa Italia. Una sconfitta, a differenze delle altre, maturata al termine di una buona prestazione e che lascia ancora di più l’amaro in bocca. Sconfitta pesante anche ai fini della classifica. La formazione cosentina ora terzultima e con soli sette punti in dieci giornate vede allontanarsi sempre di più la questione final six.

Obiettivo salvezza Bisogna quindi risalire la china, visti i prossimi impegni. Il setterosa guidato da coach Capanna nel prossimo turno incontrerà l’altra ostica formazione siciliana, Messina, seconda forza del campionato. Sarà l’ultima gara, sempre interna così come con il Catania, prima della pausa Coppa Italia.

Gli impegni Il Città di Cosenza partirà infatti alla volta di Roma per la seconda fase della competizione. E proprio lì, oltra la Bogliasco e alle padrone di casa, dovrà vedersela per l’ennesima volta con Messina. Una doppia sfida, quindi in pochi giorni. In entrambi i casi, servirà la vittoria. In campionato, per allontanarsi dalla zona rossa, in Coppa Italia, per non vanificare la qualificazione ottenuta non senza sacrifici.

Maria Chiara Sigillò