Comunque un buon punto quello portato a casa dalla compagine calabrese che non subisce gol nei 90 minuti per la seconda volta in stagione. Le Aquile raggiungono quota 6 punti in classifica

Una partita certamente non bellissima ma dalla quale, comunque, il Catanzaro porta a casa un buon punto per il proseguo della stagione. La gara valida per il quinto turno del campionato di Serie B ha visto le Aquile confrontarsi con il Cittadella. Lo 0 a 0 finale sembra essere il risultato più giusto anche se i giallorossi nel finale vanno in gol con l’ex della gara Pittarello ma l’arbitro annulla per una spinta dell’attaccante che c’è, ma l’entità sembra essere veramente lieve. Le Aquile raggiungono quota 6 punti in classifica.

Primo tempo

1' - Inizia Cittadella-Catanzaro. La prima palla è gestita dai padroni di casa.

4' - Dopo un paio di occasioni gestite dai padroni di casa, il Catanzaro sfrutta una ripartenza e riesce a liberare Compagnon per il tiro dal limite, ma il sinistro è centrale e Maniero riesce a respingere.

17' - Cittadella pericoloso con Ravasio che conclude forte e basso da fuori area ma Piegiacelli è attento e blocca.

22' - Granata vicini al gol con Amatucci che si fa trovale sul primo palo su un corner battuto dalla sinistra e colpisce di testa, la sfera però viene deviata dal portiere giallorosso e colpisce la traversa.

35' - La seconda metà della prima frazione di gioco è più equilibrata con le Aquile che cominciano a combinare bene e a stazionare nei pressi dell'area di rigore granata, ma le occasioni scarseggiano e il risultato resta in equilibrio.

40' - L'occasione migliore del primo temo è dei giallorossi che approfittano di una disattenzione dei padroni di casa con Biasci che sulla sinistra combatte e riesce a mettere in mezzo verso Iemmello che non impatta bene ma la sfera giunge sul sinistro di Compagnon che controlla e conclude, decisiva la deviazione di Angeli che evita il peggio.

45' - Non c'è recupero. Il primo tempo di Cittadella-Catanzaro termina 0 a 0.

Secondo tempo

46' - Inizia la ripresa di Cittadella-Catanzaro.

47' - Rabbi ruba il pallone e si involta verso la porta, non serve Ravasio tutto solo e prova la conclusione che viene bloccata dal portiere giallorosso Pigliacelli.

53' - Compagnon è sicuramente il migliore in campo dei giallorossi. Si accentra e prova la conclusione di sinstro, ma il tiro è centrale e non crea problemi al portiere granata.

70' - Anche dopo la roulette dei cambi la partita non sembra cambiare intensità. Il Cittadella fa qualcosina in più, niente che però possa far preoccupare la formazione calabrese.

74' - Guizzo di Seck che parte dalla trequarti e si porta dietro la difesa granata ma quando entra in area, non avendo sbocchi, serve D'Alessando che però con una via di mezzo tra un tiro e un cross spreca una potenziale occasione da gol.

87' - Clamoroso errore di Situm del Catanzaro che spara in curva su un'azione partita dalla sinistra e costruita bene dalle Aquile che trovano solo in area l'esterno croato che però fallisce il colpo.

89' - Gol dell'ex per Pittarello che ruba il pallone e conclude in rete dal limite dell'area ma l'arbitro fischia per una spinta dell'attaccante giallorosso. Il fallo sembra esserci anche se l'entità del contatto è veramente lieve.

90'+3 - Cittadella-Catanzaro termina 0 a 0.

Il tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo; Amatucci, Branca, Casolari (Pandolfi 62'); Vita; Ravasio (Cassano 77'), Rabbi (Desogu 62'). A disp: Scquizzato, Salvi, Pandolfi, Magrassi, Cassano, Desogus, Tessiore, D'Alessio, Rizza, Djbril, Piccinin, Cecchetto. Allenatore: Gorini.

Catanzaro (3-4-3): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Bonini; Pompetti, Compagnon (Seck 63'), Petriccione, Situm; Buso (D'Alessandro 46'), Iemmello (Coulibaly 85'), Biasci (Pittarello 63'). A disp: Dini, Turicchia, Koutsoupias, Scognamillo, La Mantia, Pagano, Ceresoli, Seck, D’Alessandro, Coulibaly, Cassandro, Pittarello. Allenatore: Caserta.

ARBITRO dell’incontro: FELICIANI; ASSISTENTI: DI GIOIA – PASCARELLA; IV ufficiale: LEONE; VAR: FOURNEAU; AVAR: DI VUOLO.

Ammoniti: Pompetti (Ca), Anngeli (Ci).