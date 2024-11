É Francesco Di Gaetano il nuovo allenatore del Cittanova calcio. Il tecnico siciliano lascia quasi a sorpresa la panchina dell'Akragas, dopo una settimana di ritiro pre-campionato e sposa la causa dei giallorossi reggini succedendo a mister Pietro Infantino.

«Quando vedi che una società investe tanto in ogni singola attività legata al calcio ma anche al sociale, allora capisci che ci sono delle ambizioni che vano anche oltre a quelle calcistiche - dice - sono ad esempio rimasto sorpreso in maniera positiva anche dalla foresteria che ospita i calciatori». Queste le prime parole del nuovo allenatore del Cittanova ai microfoni di Eco Sud. «Se abbiamo tutte le condizioni per fare bene - afferma DI Gaetano - sono sicuro che potremo raggiungere ottimi risultati».