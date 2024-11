L’indiscrezione arriva direttamente dalla Campania. Pare che il club pitagorico, preoccupato sui tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento dell’Ezio Scida, abbia prenotato lo stadio salernitano per disputare gran parte delle gare casalinghe

Diventa sempre più concreta con il passare delle ore – scrive il sito web salernonotizie.it - quella che sembrava una indiscrezione: il Crotone, neo promosso in Serie A potrebbe giocare le gare del girone d’andata del torneo di massima Serie allo stadio Arechi di Salerno per i lavori di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell’Ezio Scida.

Il Crotone avrebbe già fatto una prima informale richiesta di disponibilità dello stadio Arechi ma molti dipenderà anche dalla permanenza o meno della Salernitana in serie B per non far coincidere gli impegni delle due squadre. Si tratterebbe, ad ogni modo, di almeno una buona parte delle partite di andata dei calabresi.

Il patron Vrenna – continua il sito web campano - d’origine paganese e amico di Lotito, preferirebbe l’Arechi alle altre due alternative al momento in piedi: il Via del Mare di Lecce e il Granillo di Reggio Calabria. La tifoseria calabrese ha fatto registrare una media di 6 mila spettatori a partita. Sarebbe sufficiente un solo settore per contenere la tifoseria rossoblue aprendo gli altri settori anche a persone di Salerno e provincia che potrebbero guardare dal vivo qualche gara di serie A garantendo nel contempo incassi notevoli alla società dei fratelli Vrenna.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni – conclude salernonotizie.it - anche se è di oggi una indiscrezione che riguarda la presenza a Salerno di Carlo Longhi, delegato della Lega e del Coni nella verifica degli impianti e l’Arechi avrebbe ottenuto tutte gli ok necessari per poter ospitare non solo gare di serie A ma anche eventi internazionali.