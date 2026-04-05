Flavio Cobolli racconta la cena tra gli azzurri a Montecarlo: risate, piccole “sole” e scherzi con Berrettini e Musetti prima del debutto al Masters 1000 su terra rossa

Tanti italiani presenti a Monte-Carlo per il primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa. Non c’è solo Jannik Sinner a rappresentare il tennis azzurro nel Principato: alle sue spalle cresce un gruppo competitivo e affiatato, che in attesa dell’esordio in campo condivide anche momenti di svago fuori dal torneo.

Tra questi, ha fatto sorridere un episodio raccontato da Flavio Cobolli, protagonista insieme a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti di una cena diventata subito oggetto di battute. Il tennista romano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha svelato con ironia il retroscena: Berrettini si sarebbe presentato senza portafoglio, lasciando intendere di non voler pagare il conto.

Cobolli si era inizialmente offerto di saldare, ma Musetti ha deciso di intervenire ricordando di aver già beneficiato della sua generosità in passato. Alla fine è stato proprio il carrarino a occuparsi del pagamento, non senza qualche difficoltà al momento di inserire i dati della carta, vista l’entità del conto. Il tutto, ovviamente, condito da scherzi e prese in giro tra compagni di squadra, con Cobolli che ha definito Berrettini “il più furbo” del gruppo, promettendo una rivincita a Roma, dove però il romano ha già annunciato che cucinerà lui.

Sul campo, intanto, gli azzurri si preparano all’esordio nel torneo monegasco. Cobolli, numero 13 del ranking ATP e testa di serie numero 10, affronterà un qualificato al primo turno. Stessa situazione per Berrettini, attualmente fuori dalla top 90 ma presente in tabellone grazie a una wild card. Musetti, invece, grazie al suo piazzamento tra le teste di serie, inizierà direttamente dal secondo turno, dove sfiderà il padrone di casa Vacherot oppure un giocatore proveniente dalle qualificazioni.