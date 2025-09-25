Il Crotone compie l’impresa a Bergamo superando l’Atalanta U23 nel turno infrasettimanale della sesta giornata del girone C di Serie C. Una vittoria pesante, maturata al termine di una gara combattuta, che ha visto l’iniziale vantaggio rossoblù firmato da Zunno al 71’, pareggio dei padroni di casa con Berto sette minuti più tardi e rete decisiva di Gomez a tre dal novantesimo. Con questo successo i pitagorici salgono a quota 11 punti, a meno quattro dalla capolista Salernitana.

Emilio Longo si gode il colpaccio esterno, sottolineando la prova di carattere dei suoi ragazzi: «Siamo stati protagonisti di una prestazione importante contro un’avversaria di ottimo livello, ben allenata e con individualità che presto vedremo tra Serie A e B. I nerazzurri metteranno in difficoltà tante squadre, ma noi abbiamo saputo mettere in campo esperienza e sacrificio, creando diverse occasioni. È stato un bello spettacolo tra due formazioni che volevano vincere».

L’allenatore pitagorico esalta soprattutto lo spirito collettivo: «Sono stati tutti protagonisti di una grande partita. È difficile trovare qualcuno che si sia distinto più degli altri – ha detto Longo – , ed è la conferma di come il gruppo lavori con disponibilità e sacrificio. Non si è titolari solo col minutaggio, ma con atteggiamento e partecipazione. Lo spirito dev’essere sempre quello di mettere il “noi” davanti all’“io”».

Lo sguardo di Longo ora è già rivolto al prossimo impegno di campionato, in programma domenica allo Scuda contro la Casertana: «C’è bisogno di recuperare gli sforzi compiuti. Affronteremo una squadra coriacea e di valore, ma vogliamo continuare su questa strada, con spirito e atteggiamento».