La Vigor Lamezia continua a puntellare la propria rosa in vista dell'imminente avvio del campionato di Serie D (Girone I). Il direttore sportivo Francesco Ramondino ha piazzato il colpo di Ferragosto consegnando al tecnico Jorge Vargas un nuovo rinforzo per l'attacco: si tratta dell'attaccante senegalese Momar Diop, classe 2005.

Cresciuto calcisticamente in Senegal, il ventunenne ha già maturato un'esperienza importante nel calcio italiano vestendo le maglie di Casarano e Virtus Francavilla. Diop rappresenta un innesto di prospettiva e sostanza per la stagione 2026/2027, andando ad arricchire il reparto offensivo con doti atletiche di spessore.

Identikit e Caratteristiche Tecniche

Il profilo del nuovo acquisto biancoverde risponde alle esigenze tattiche dello scacchiere di mister Vargas. Si tratta di una punta centrale dalla struttura imponente e forte potenza nella corsa. Abile nel proteggere palla per far salire la squadra e incisivo nell'attaccare la profondità. Dopo aver sostenuto le prime sedute di allenamento con i compagni e completato le pratiche burocratiche per il tesseramento, Diop è ufficialmente a disposizione dello staff tecnico per i prossimi impegni ufficiali della Vigor Lamezia tra Coppa Italia e campionato.