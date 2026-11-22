Una macchina inarrestabile che ora guarda tutti dall'alto in basso. L'epicentro della tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) era lo stadio "Guido D'Ippolito" di Lamezia Terme, teatro del big match tra Sambiase e Vibonese: terza contro seconda della classe, distanti rispettivamente tre e due lunghezze dalla capolista Reggina. Al triplice fischio, a far esplodere un'estasi incontenibile è il popolo rossoblù: la squadra di Vibo Valentia non solo vince uno scontro diretto pesantissimo, ma approfitta del contemporaneo scivolone degli amaranto a Palermo per prendersi clamorosamente il primo posto in classifica.

Il guizzo di Marsico rompe l'equilibrio

Per l'appuntamento d'alta quota, mister Lio si affida al tridente pesante composto da Sueva, Brandalisse e Haberkon, mentre sull'altro fronte mister Marra sceglie di far partire inizialmente dalla panchina Cosendey e Rioko. L'avvio premia la buona gestione del pallone da parte degli ospiti, ma la prima vera occasione da rete è di marca giallorossa: a ridosso della mezz'ora, una conclusione di contro-balzo scagliata da Waller chiama De Simone agli straordinari, con l'estremo difensore ospite bravo a rifugiarsi in angolo alla sua sinistra. Nel momento migliore dei padroni di casa, però, colpisce il cinismo della Vibonese: al 36' Leonori lascia partire un diagonale velenoso su cui si avventa Marsico che, a pochi passi dalla linea di porta, corregge in rete firmando lo 0-1 con cui si va al riposo.

Il raddoppio rossoblù e la reazione giallorossa

Nella ripresa i ragazzi di Marra continuano a tenere saldamente in mano le redini del match, prendendo le misure alle iniziative lametine e colpendo nuovamente al 17': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, una sponda nell'area piccola libera ancora una volta Marsico, che da autentico rapace d'area anticipata tutti e spinge il pallone alle spalle di Giuliani tra le veementi proteste del Sambiase per una presunta posizione di fuorigioco. Il doppio svantaggio non abbatte i giallorossi, che provano a riaprire la gara prima con Furiato — bravo ad accentrarsi dal limite e a lasciar partire un sinistro che sfiora la traversa — e poi sull'asse Gualtieri-Haberkon, con quest'ultimo che dalla linea di fondo disegna un tiro-cross alto di poco.

Gestione perfetta e sguardo alla vetta

Nel finale la Vibonese amministra il doppio vantaggio con maturità e ordine, disinnescando gli ultimi assalti dei padroni di casa fino al fischio finale del signor Pasqualini. Intorno alle 17 di questo 22 novembre si consuma così il sorpasso: i rossoblù conquistano la vetta solitaria del Girone I dopo tredici turni, dimostrando di avere spalle larghe e zero vertigini.

Le formazioni iniziali

SAMBIASE: Giuliani; Bruno, Colombatti, De Luca, Magnelli; Grisley, Waller, Gualtieri; Sueva, Brandalisse, Haberkon. A disp.: Pallone, Brejnak, Foniciello, Di Razza, Naccarato, Simigliani, Della Salandra, Perri, Furiato. Tutti. Lio

VIBONESE: De Simone; Bertolo, D'Onofrio, D'Agata; Cess, Cerutti, Ledesma, Leonori, Mirashi; Castro, Marsico. Una disposizione: Sabella, Amarù, Semenzin, Cosendey, Spanò, Rioko, Varone, Piriz, Barile. Tutti. Marra

ARBITRO: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Mirco Monaco di Chieti e Gianmarco Cocciolone di L'Aquila)

MARCATORI: 36' pt Marsico, 17' st Marsico