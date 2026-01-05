Il 2026 sorride al Sambiase che torna alla vittoria, nel campionato di Serie D (girone I) dopo quattro giornate di astinenza che l'avevano fatta scivolare fuori dalla griglia play off. I giallorossi dunque battono la Gelbison per 2-1, grazie a Ortolini e Colombatti, e tornano alla vittoria casalinga dopo due mesi esatti (era il 2 novembre con il successo per 2-0 sulla Sancataldese).

Parla Lio

Nel post partita si è espresso il tecnico Tony Lio: «Una vittoria fondamentale, innanzitutto perché era da molto che non vincevamo davanti al nostro pubblico. Quanto al gol della Gelbison, l'arbitro ha permesso al calciatore di prendere la palla dieci metri più avanti e noi infatti ci eravamo quasi fermati. Quella rete poteva complicarci gli ultimi minuti di partita, ma la squadra è rimasta compatta e non si è disunita. Anzi in un paio di circostanze potevamo anche concretizzare qualche ripartenza , ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio».

Tra le note liete c'è il gol all'esordio del nuovo acquisto Ortolini: «Diciamo che siamo molto contenti, anche a dispetto delle voci che lo davano come un calciatore finito, invece ha fatto un grande lavoro e ha più volte fatto salire la squadra. Siamo contenti della scelta fatta». Adesso la sfida in casa del Castrum Favara: «Tutte le gare sono difficili, soprattutto in questo girone di ritorno che sarà una battaglia continua ma noi siamo pronti anche a essere sporchi».