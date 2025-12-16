Il tribunale del lavoro di Parigi ha dato ragione all'attaccante: la squadra parigina dovrà versare quanto dovuto alla stella del Real Madrid. Il club potrà fare ricorso

Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024.

Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza.