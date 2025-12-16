Il tribunale del lavoro di Parigi ha dato ragione all'attaccante: la squadra parigina dovrà versare quanto dovuto alla stella del Real Madrid. Il club potrà fare ricorso
PHOTO
Kylian Mbappé (Foto Ansa)
Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024.
Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza.