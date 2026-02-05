Il maltempo investirà gran parte della fascia tirrenica, per questo alcuni sindaci stanno pensando di firmare l’ordinanza per sospendere le lezioni

Peggioramento delle condizioni meteo in vista, con allerta arancione per la giornata di domani su buona parte della Calabria tirrenica. In particolare, sul Vibonese e sulla fascia occidentale di Catanzarese e Cosentino. Sul resto della regione l’allerta sarà gialla, tranne che nel Reggino jonico dove si manterrà verde.

Il maltempo già in atto oggi dunque peggiorerà e proprio in considerazione dell’allerta arancione, alcuni sindaci delle aree interessate stanno pensando alla chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo.

Di seguito l’elenco dei comuni calabresi in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio.

Lamezia Terme

San Pietro in Guarano

Vibo Valentia

Elenco in aggiornamento