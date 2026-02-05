Temporali e nubifragi previsti in particolare nel Vibonese, Tirreno cosentino e catanzarese. Le previsioni per venerdì 6 febbraio
Torna il maltempo in Calabria. Per domani, venerdì 6 febbraio, la Protezione civile ha diramato l’allerta arancione su parte della regione. In particolare riguarda la provincia di Vibo, il Tirreno catanzarese e il Tirreno cosentino.
Dal bollettino diramato si legge che «sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».
Per domani 6 febbraio previste piogge in particolare nei settori tirrenici e forti raffiche di vento. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di sabato. Previste mareggiate lungo la costa tirrenica.