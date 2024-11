La candidatura è stata ufficializzata a Roma. Nei prossimi mesi la Commissione di valutazione analizzerà i requisiti

Cosenza è candidata a città europea dello sport per il 2020. L'ufficializzazione della candidatura è avvenuta ieri a Roma, nella Sala d'Onore del Coni, nel corso della cerimonia di consegna delle Ciotole per le benemerenze dello sport europeo 2017 attribuite ad alcune città italiane e a dirigenti ed atleti dello sport, alla presenza del Presidente nazionale del ConiGiovanni Malagò.





Una targa speciale è stata consegnata anche a Cosenza, proprio come accettazione della sua candidatura a città europea dello sport. A riceverla, dalle mani del Presidente dell'ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, il responsabile dell'Ufficio sport del Comune di Cosenza, Pino Abate, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. L'Aces Europe è la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport e, attraverso la delegazione italiana, ha il compito di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati e, inoltre, quello di assistere i comuni nella “corsa” a città europea dello sport. Alla cerimonia di ieri, nella sede del Coni, era presente anche il Vice Presidente Vicario dell'Anci Roberto Pella.

!banner!

Soddisfazione per l'ufficializzazione della candidatura di Cosenza a città europea dello sport 2020 è stata espressa dall'assessore allo sport e agli Impianti sportivi Carmine Vizza. “Siamo particolarmente lieti della candidatura della città di Cosenza – ha detto Vizza – soprattutto perché l'Aces Europe, con il suo presidente Lupattelli, ha tenuto conto delle quadro prospettato dal Sindaco Mario Occhiuto quando è stata avanzata formalmente la candidatura della nostra città a città europea dello Sport. L'Aces Europe – ha affermato ancora l'Assessore Vizza – ha riconosciuto il lavoro svolto dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Occhiuto per lo sviluppo dello sport anche come fattore rilevante di integrazione sociale. Ai vertici della Federazioni delle città europee dello sport non è sfuggita l'incisiva attività in cui il Comune è impegnato in direzione della riqualificazione dell'impiantistica sportiva presente nel territorio cittadino e della nascita, nel prossimo triennio, di una vera e propria Cittadella dello Sport nell'area dove sarà realizzato anche il nuovo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, opera che oltre ad ospitare eventi sportivi di prestigio non sarà disgiunta da un'importante azione di riqualificazione urbana di tutta l'area circostante”.

Nei prossimi mesi la Commissione di valutazione della candidatura si recherà, per conto di Aces Europe, a Cosenza per la verifica dei requisiti.