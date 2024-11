«AS Reggina 1914 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Barillà. Il capitano autore di dodici reti nella scorsa stagione, si lega al club amaranto fino al 30/06/2026». Questa la nota con cui la società amaranto ha ufficializzato il rinnovo del rapporto sportivo con il suo capitano, che pochi giorni fa aveva suonato la carica in vista della nuova stagione.

Tornato a Reggio Calabria un anno fa, Barillà è diventato subito un pilastro della Reggina e non potrebbe essere altrimenti per un centrocampista che vanta oltre 400 presenze tra i professionisti. A ottobre scorso, ai microfoni de Il Reggino, Nino – come viene chiamato da tutti – si era espresso così: «Il mio volere, al di là della categoria, che sinceramente non mi interessava, era di tornare a casa. Che fosse B o D non importa, non c’è nessun tipo di problema». Una dimostrazione di amore che, oggi, è stata rinnovata e che garantisce a mister Pergolizzi la presenza di un leader, prima che di un giocatore, all’interno dello spogliatoio.

Barillà, prima di appendere le scarpette al chiodo, ha un obiettivo ben preciso: riportare la Reggina tra i professionisti, da capitano. «Sarà la mia ultima tappa, è stata anche la prima – ha dichiarato sempre a Il Reggino - Il mio volere era quello di tornare a Reggio per chiudere un ciclo importante».