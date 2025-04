Il mister biancazzurro elogia i suoi: «I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria». Rammarico, invece, per l’allenatore del Polistena Nello Gambi che guarda al campionato: «Questa delusione deve trasformarsi in energia per il nostro vero obiettivo»

La Silana conquista la Coppa Calabria battendo con un 3-0 netto lo Sporting Polistena. Una partita combattuta, in cui i biancazzurri hanno capitalizzato al meglio alcuni episodi chiave. Da una parte la gioia di mister Orlando, fiero di un successo che entra nella storia della Silana, dall’altra la delusione di mister Gambi, che elogia comunque i suoi uomini.

La festa della Silana per una vittoria che resterà nella storia del club di San Giovanni in Fiore. Il mister biancazzurro elogia i suoi: «Una vittoria che ci riempie di orgoglio. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, con sacrificio e qualità. Fare tre gol al Polistena non era facile, ma oggi abbiamo dato tutto e siamo stati premiati». Orlando sottolinea anche il valore del successo per la comunità: «Vedere così tanti tifosi seguirci fino a Lamezia è stato emozionante. Questa coppa è per loro e per tutta la nostra comunità».



Il tecnico del Polistena analizza la gara con rammarico: «Il primo tempo è stato equilibrato – dice Gambi – , poi il loro vantaggio ha cambiato la partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato per venti minuti, ma non siamo riusciti a segnare. Il loro portiere ha fatto un grande intervento e poi, nel finale, siamo stati puniti dagli episodi».

Nonostante la delusione, Gambi guarda avanti con fiducia: «Siamo primi in campionato e dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi. Questa delusione deve trasformarsi in energia per raggiungere il nostro vero obiettivo».



Infine, un pensiero per i tifosi che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo: «Volevamo regalare loro questa coppa, ma ci hanno sostenuto fino alla fine. Il loro applauso è la dimostrazione che siamo un gruppo unito e daremo tutto per ripagarli».