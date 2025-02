La Coppa Calabria femminile è iniziata con buone soddisfazioni e tante osservazioni sparse un po’ per i quattro gironi. Un piccolo tour de force attenderà le compagini di Serie C, che rivedranno il campionato solamente nel weekend del 7-8 marzo poiché in otto giorni ci saranno già dei verdetti importanti per la seconda competizione stagionale.

Nel girone A non si è giocata Cirò-Silan, il maltempo frena così la prima gara del gruppo, che è stata spostata direttamente a giovedì. Oggi invece proprio le ragazze di San Giovanni saranno di scena a Castrovillari contro l’Avolio. Sono cambiate così al volo le gerarchie cronologiche di questo raggruppamento, che comunque terminerà sabato.

Nel girone B il Pizzo mantiene alta la guardia e non si lascia scoraggiare dall’avversario di turno. Battuta Catanzaro per 3-0 e ottima prestazione delle napitine, così come è da segnalare il bel blitz esterno del Gioia Tauro sul campo dell’Arpaia Lamezia: un altro 3-0 da registrare con lo scontro diretto tra le prime due vincenti che si giocherà in terra reggina già mercoledì.

Nel girone C comodo successo al sabato della Todosport per 3-0 sulla Gm Cosenza. Differenze di qualità importanti in campo, tra una squadra che punta al ritorno in Serie B e un’altra che, comunque, ha giocato una prima parte di stagione con grande dinamismo, collocandosi tra le outsider. Ieri invece 3-0 tra Cinquefrondi e Pink Lamezia, tra mercoledì e giovedì le ragazze di Albanese avranno la sfida contro Cosenza mentre le vibonesi un facile ostacolo contro le lametine.

Nel girone D infine qualche sussulto in più con due gare molto più equilibrate. Partiamo proprio dall’unica sfida finita al tie break, la New Teodisos ha vinto solamente al quinto set contro Cutro, per nulla arrendevole e capace di una doppia rimonta proprio quando tutto sembrava propendere a un match in scioltezza per le reggine. Numericamente, ben altra musica per il Paola: le tirreniche hanno un ottimo momento di forma e lo hanno confermato col 3-0 su Rossano. Mercoledì in campo New Teosidos-Rossano e Cutro-Paola.