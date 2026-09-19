Domenica si decidono i pass per gli ottavi di finale: tra ipoteche già staccate e sfide in totale equilibrio, il quadro completo degli incroci
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Domenica decisiva per la Prima Categoria calabrese. Non soltanto le sfide di campionato: il fine settimana vedrà scendere in campo le protagoniste della Coppa Calabria per le gare di ritorno del primo turno eliminatorio, destinate a delineare ufficialmente il quadro delle sedici qualificate agli ottavi di finale.
Tra (quasi) qualificate e incertezze
Alcune compagini si ripresentano ai novanta minuti decisivi con una vera e propria ipoteca sul passaggio del turno grazie ai nettissimi successi conquistati all'andata: è il caso di Real Trebisacce (4-0 sul Roseto CS), Atletico San Lucido (5-0 all'Amantea) e Union Kroton (5-1 sul Papanice). Vantaggio rassicurante ma ancora da blindare anche per Belvedere (2-0 alle Stelle Azzurre), Rizziconi (3-0 allo Sport Palmi) e San Costantino (3-1 alla Stella Mileto). Regna invece il totale equilibrio in tutti gli altri accoppiamenti, ripartendo da situazioni di parità o da vantaggi minimi di una sola rete.
Le partite del ritorno
Ecco allora tutti gli incroci con i risultati dell'andata:
Real Trebisacce-Roseto CS (4-0)
Tarsia-Francavilla (1-0)
CoriglianoRossano-Cirò (2-2)
Stelle Azzurre-Belvedere (0-2)
Grisolia-Diamante (3-3)
Amantea-Atletico San Lucido (0-5)
Luzzese-Donnici (1-1)
Fiumefreddo-Fuscaldo (1-0)
Papanice-Union Kroton (1-5)
Cutro-le Castella (2-2)
Guardavalle-Real Montepaone (1-2)
Stella Mileto-San Costantino (1-3)
Academy Ardore-Melicucco (2-2)
Sport Palmi-Rizziconi (0-3)
Reggio Gallina-Bagnarese (1-1)