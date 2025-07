Le ultime partite hanno alternato emozioni e delusioni per l’Icierre Lamezia, che poteva raccogliere qualcosa in più.

L’Under 20 ha dato il massimo, tanto che è stata vittima un po’ della sfortuna e un po’ proprio della classifica, partendo prima dal campionato. In particolare nel match dei giorni scorsi contro il Pisa è avvenuto tutto ciò, per quanto riguarda la fase a girone.

La gara contro i toscani è stata abbastanza emblematica con l’Icierre che ha subito il 4-4 proprio nel recupero e ha poi perso la partita ai calci di rigore. Il Pisa è andato avanti, qualificandosi alle finali scudetto, chiudendo il girone con nove punti insieme a Catania e Lamezia: a uscire però dal conteggio è stata proprio la squadra calabrese, che si è concentrata poi sugli impegni in Coppa Italia partendo dai quarti di finale.

Una competizione iniziata subito col piede sbagliato, perdendo per 5-2 contro la Sambenedettese, un avversario che ha sfruttato il fattore casa, ha dimostrato una maggior gamba su sabbia ed è stato molto più incisivo sotto rete. In seguito, alla squadra calabrese è toccato il Terracina nella semifinale per il 5°-8° posto, riuscendo a conquistare la vittoria per 4-2.

L’ultimo match era quello valevole per il quinto posto nella competizione. Obiettivo centrato dalla squadra calabrese ripetendosi sia nella prestazione che nel risultato. Un altro 4-2, stavolta al Catania, ha concesso all’Icierre di congedarsi col sorriso.