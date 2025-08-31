Ha preso ufficialmente il via la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2025-2026, con la prima giornata dei triangolari che ha visto scendere in campo 15 squadre di Eccellenza e 32 di Promozione, suddivise in 16 gironi.

Tra le “big” del massimo campionato regionale, il Cittanova ha rinunciato a disputare il torneo tricolore: non si è dunque giocata Ardore – Cittanova (girone 12). Per il club giallorosso 500 euro di multa, mentre l’Ardore si giocherà il passaggio del turno nel doppio confronto con il Gioiosa Ionica in programma mercoledì 3 settembre (andata) e domenica 7 (ritorno).

I risultati della prima giornata

Girone 1: Cassano Sybaris vs Trebisacce 2-1 – ha riposato Acri

Girone 2: Kratos Bisignano vs Castrovillari 3-0 – ha riposato Altomonte RC

Girone 3: Città Amantea vs Digiesse Praiatortora 0-2 – ha riposato Scalea

Girone 4: Campora vs Paolana 3-2 – ha riposato Rende

Girone 5: Rocca di Neto vs Rossanese 1-4 – ha riposato Corigliano Marca

Girone 6: PLM Morrone vs DB Rossoblu Luzzi 0-0 – ha riposato Bisignano

Girone 7: Cotronei vs Isola Capo Rizzuto 1-3 – ha riposato Union Kroton

Girone 8: S. Nicola Chiaravalle Soverato vs Stilomonasterace 6-1 – ha riposato Mesoraca

Girone 9: Pino Donato Taverna vs Soriano 0-1 – ha riposato Sersale

Girone 10: Atletico Maida vs Virtus Rosarno 0-2 – ha riposato Pizzo

Girone 11: Sporting Polistena vs Polisportiva Gioiese 2-2– ha riposato Comprens. Capo Vaticano

Girone 12: Gioiosa Ionica vs Ardore (andata mercoledì 3) – ha rinunciato Cittanova

Girone 13: Deliese vs Palmese 2-2 (giocata ieri) – ha riposato Taurianova

Girone 14: Bovalinese vs Brancaleone 0-0 (giocata ieri) – ha riposato Bianco

Girone 15: Pro Pellaro vs Bocale Admo 2-0 – ha riposato Val Gallico

Girone 16: Melito vs Reggioravagnese 2-1 – ha riposato Africo



Seconda giornata (3 settembre)

Trebisacce-Acri

Castrovillari-Altomonte

Scalea-Amantea

Paolana-Rende

Corigliano-Rocca di Neto

Bisignano-PLM Morrone

Union Kroton-Cotronei

Stilomonasterace-Mesoraca

Sersale-Pino Donato Taverna

Pizzo-Atletico Maida

Gioiosa Ionica-Ardore

Taurianova-Deliese

Bocale-Val Gallico

Reggioravagnese-Africo

