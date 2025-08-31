I bizantini vincono 4-1 in casa del Rocca di Neto, gli amaranto espugnano 2-0 Maida. Il Kratos Bisignano travolge il Castrovillari 3-0, mentre il S. Nicola Chiaravalle Soverato supera 6-1 lo Stilomonasterace. Tra le big di Eccellenza cadono Paolana, Reggioravagnese e Trebisacce
Ha preso ufficialmente il via la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2025-2026, con la prima giornata dei triangolari che ha visto scendere in campo 15 squadre di Eccellenza e 32 di Promozione, suddivise in 16 gironi.
Tra le “big” del massimo campionato regionale, il Cittanova ha rinunciato a disputare il torneo tricolore: non si è dunque giocata Ardore – Cittanova (girone 12). Per il club giallorosso 500 euro di multa, mentre l’Ardore si giocherà il passaggio del turno nel doppio confronto con il Gioiosa Ionica in programma mercoledì 3 settembre (andata) e domenica 7 (ritorno).
I risultati della prima giornata
Girone 1: Cassano Sybaris vs Trebisacce 2-1 – ha riposato Acri
Girone 2: Kratos Bisignano vs Castrovillari 3-0 – ha riposato Altomonte RC
Girone 3: Città Amantea vs Digiesse Praiatortora 0-2 – ha riposato Scalea
Girone 4: Campora vs Paolana 3-2 – ha riposato Rende
Girone 5: Rocca di Neto vs Rossanese 1-4 – ha riposato Corigliano Marca
Girone 6: PLM Morrone vs DB Rossoblu Luzzi 0-0 – ha riposato Bisignano
Girone 7: Cotronei vs Isola Capo Rizzuto 1-3 – ha riposato Union Kroton
Girone 8: S. Nicola Chiaravalle Soverato vs Stilomonasterace 6-1 – ha riposato Mesoraca
Girone 9: Pino Donato Taverna vs Soriano 0-1 – ha riposato Sersale
Girone 10: Atletico Maida vs Virtus Rosarno 0-2 – ha riposato Pizzo
Girone 11: Sporting Polistena vs Polisportiva Gioiese 2-2– ha riposato Comprens. Capo Vaticano
Girone 12: Gioiosa Ionica vs Ardore (andata mercoledì 3) – ha rinunciato Cittanova
Girone 13: Deliese vs Palmese 2-2 (giocata ieri) – ha riposato Taurianova
Girone 14: Bovalinese vs Brancaleone 0-0 (giocata ieri) – ha riposato Bianco
Girone 15: Pro Pellaro vs Bocale Admo 2-0 – ha riposato Val Gallico
Girone 16: Melito vs Reggioravagnese 2-1 – ha riposato Africo
Seconda giornata (3 settembre)
Trebisacce-Acri
Castrovillari-Altomonte
Scalea-Amantea
Paolana-Rende
Corigliano-Rocca di Neto
Bisignano-PLM Morrone
Union Kroton-Cotronei
Stilomonasterace-Mesoraca
Sersale-Pino Donato Taverna
Pizzo-Atletico Maida
Gioiosa Ionica-Ardore
Taurianova-Deliese
Bocale-Val Gallico
Reggioravagnese-Africo