Finale combattuta e ricca di emozioni: vantaggio della squadra cosentina nel primo tempo con Miceli, pareggio su punizione dei reggini con Salome nella ripresa e gol decisivo nel finale di Mosciaro

La DB Rossoblù Luzzi batte per 2-1 la Deliese e si aggiudica la trentaquattresima edizione della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti.

Nei primi 45 minuti allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, la finale regionale di Coppa Italia Dilettanti ha visto la DB Rossoblù Luzzi avanti nel punteggio grazie alla rete realizzata al 10’ da Alessandro Miceli, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Leta alla sinistra del portiere reggino Licastro.

Nell’azione del gol, il marcatore rossoblù resta a terra dopo uno scontro con Kebe. Immediato l’intervento dei sanitari, che prestano le prime cure direttamente sul terreno di gioco prima di disporre il trasferimento del calciatore in ambulanza in ospedale per accertamenti di routine.

Per il resto, il primo tempo scorre senza particolari sussulti. La gara si sviluppa prevalentemente nella zona centrale del campo, con ritmi equilibrati e poche occasioni da rete. La DB Rossoblù si rende pericolosa soprattutto sulle palle inattive, mentre la Deliese fatica a trovare spazi utili per impensierire la retroguardia avversaria. La prima parte del match si chiude dopo dieci minuti di recupero.

Nella ripresa la Deliese cambia atteggiamento e rientra in campo con maggiore aggressività. Gli amaranto alzano il baricentro e trovano il meritato pareggio al 17’: Salome disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione, superando Corno e riportando la gara in equilibrio sull’1-1.

Il gol sembra scuotere la formazione pianigiana e, per diversi minuti, è ancora la Deliese a rendersi pericolosa, costruendo altre due occasioni che mettono in apprensione la retroguardia rossoblù. La DB Rossoblù Luzzi accusa il colpo e fatica a ritrovare ordine e lucidità, affidandosi soprattutto a giocate episodiche.

Quando la sfida sembra ormai avviata verso i tempi supplementari, a tre minuti dal termine arriva l’episodio decisivo. Manolo Mosciaro trova il guizzo vincente e firma il gol del 2-1 che fa esplodere i tifosi cosentini presenti al “Razza”. Una rete pesantissima, che consegna alla DB Rossoblù Luzzi la prima Coppa Italia Dilettanti della sua storia, al termine di una finale combattuta e ricca di emozioni. Per la DB Rossoblù adesso spazio alla fase nazionale della competizione.