Archiviata definitamente la fase a gironi con i triangolari, la Coppa Italia Dilettanti entra nel vivo oggi pomeriggio con le gare di andata degli ottavi di finale. Un turno che si preannuncia particolarmente intenso e che vede ai nastri di partenza un tabellone spaccato in due con perfetta parità: delle sedici squadre qualificate, esattamente otto militano nel campionato di Eccellenza e otto in quello di Promozione.

I campioni in carica e la caccia al bis

I riflettori sono inevitabilmente puntati sulla Dbr Luzzi, detentrice del trofeo. La compagine rossoblù di mister Magarò punta a uno storico bis, ma l'ostacolo di questo primo round si chiama Soccer Montalto. La formazione neopromossa nel girone A di Promozione è reduce da un avvio di stagione esaltante e non parte certo battuta. Voglia di rivalsa anche per la Deliese, finalista della passata edizione: la squadra guidata da mister Andrea Parentela, dopo l'ottimo impatto con il massimo campionato regionale, ospiterà l'ostico Sc Soverato per il primo dei due round in programma.

Derby e sfide ad alta tensione

Spazio poi alle sfide campanare di grande fascino. Nel Cosentino spicca l'incrocio tra Trebisacce e Corigliano: i giallorossi, forti del secondo posto in Eccellenza dello scorso anno, puntano dritti al vertice del girone A di Promozione, annullando sulla carta qualsiasi divario di categoria.

Clima caldissimo anche nel Reggino con ben due derby in programma: Virtus Rosarno-Palmese, una classica della Piana storicamente accesa sul piano agonistico tra due rose competitive, e Bovalinese-Locri, con i padroni di casa decisi ad avanzare il più possibile nella competizione prima di ritrovare gli avversari anche in campionato nel girone B di Promozione.

Tra aspirazioni e insidie

Tra le candidate a un ruolo da protagonista c'è sicuramente la Pro Pellaro: la società bianconera ha ribadito a più riprese di puntare con decisione alla Coppa Italia e la truppa di mister Ginobili sarà di scena sul campo di un Val Gallico sempre molto insidioso.

Incrocio tra piazze ambiziose e rinnovative quello tra City Rende e Cotronei, mentre al Soriano Fabrizia spetta la trasferta più lunga della giornata: i vibonesi faranno visita al Rocca di Neto, compagine allestita per vincere il girone A di Promozione e pronta a dar battaglia senza avvertire il salto di categoria.

Le sfide

Bovalinese-Locri

City Rende-Cotronei

Dbr Luzzi-Soccer Montalto

Deliese-Sc Soverato

Rocca di Neto-Soriano Fabrizia

Trebisacce-Corigliano

Val Gallico-Pro Pellaro

Virtus Rosarno-Palmese