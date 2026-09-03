Un debutto a dir poco mozzafiato per il Pizzo nella prima gara del triangolare 9 di Coppa Italia Dilettanti. La formazione vibonese, ripescata in Promozione B, si aggiudica una partita infinita superando per 5-4 l'Atletico Maida al termine di novanta minuti dalle mille emozioni, segnati da capovolgimenti di fronte, espulsioni e una rimonta clamorosa nel finale.

Dalle difficoltà del campo al carattere del gruppo

Dopo un primo tempo chiuso in equilibrio sull'1-1, nella ripresa l'Atletico Maida era riuscito ad allungare fino al momentaneo 2-4. L'episodio chiave al 34' della ripresa, con la doppia espulsione tra le fila dei catanzaresi che ha lasciato gli ospiti in nove uomini. Il Pizzo ne ha approfittato subito arrivando al pareggio con Perri e Lo Preiato, prima che la stoccata di Berlingeri in pieno recupero regalasse il definitivo controsorpasso.

A fine gara, oltre al favorevole risultato sul campo, sono proprio le valutazioni del tecnico Leonardo Viterbo a tracciare la strada e a fare il punto della situazione in casa napitina. Il mister ha analizzato lucidamente la prestazione, rendendo prima di tutto merito agli avversari per la qualità del gioco espresso: «È stata una partita pirotecnica, ma c'è da sottolineare la forza dell'Atletico Maida, che ha in campo almeno sei undicesimi di squadra che si porta dietro da anni. Si vedeva chiaramente che tra di loro si conoscevano a memoria».

Ora la Virtus Rosarno

Nonostante la vittoria e l'entusiasmo del pubblico, Viterbo preferisce non nascondere i limiti attuali della sua rosa, consapevole che la condizione migliore vada ancora conquistata sul campo attraverso l'allenamento quotidiano: «Noi siamo ancora un cantiere aperto sotto questo punto di vista. Abbiamo evidenziato dei pregi, ma anche qualche difetto e alcune lacune su cui dobbiamo assolutamente lavorare. A un certo punto sembrava che l'Atletico Maida l'avesse messa sotto chiave, ma siamo stati bravi a non mollare, a rientrare in partita e infine a ribaltarla».

Con l'Atletico Maida matematicamente eliminato dal torneo in virtù della seconda sconfitta consecutiva, per il Pizzo lo sguardo è già rivolto a domenica. Nel terzo e ultimo appuntamento del girone, i napitini sfideranno la più quotata Virtus Rosarno, compagine militante nel campionato di Eccellenza: in palio c'è il pass per gli ottavi di finale.