Si sono disputate questo pomeriggio le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti, che hanno definito la finale in programma il 4 gennaio 2026. A contendersi il trofeo saranno DB Rossoblù Luzzi e Virtus Rosarno. La DB Rossoblù ha ottenuto la qualificazione pareggiando 3-3 contro l’Altomonte, dopo aver vinto 1-0 la gara d’andata in trasferta. Il match di ritorno è stato ricco di reti ed emozioni. Per i luzzesi hanno segnato Mosciaro al 23’, Gualtieri al 48’ e Godoy al 75’. L’Altomonte ha risposto con Mancini al 64’, Rodriguez al 71’ e Tesare al 94’, chiudendo però la sfida in nove uomini e non riuscendo a ribaltare il risultato complessivo.

Nell’altra semifinale la Deliese, dopo l’1-1 fuori casa dell’andata, ha conquistato la finale con una vittoria ai supplementari. Anche nei 90 minuti regolamentari il risultato era stato di 1-1 (vantaggio Deliese con Angulo, pareggio su rigore di De Marco), prima del decisivo sorpasso con il 2-1 di Salome che ha consegnato alla squadra di Parentela il pass per l’ultimo atto della competizione. Nel corso dei supplementari la Deliese ha avuto anche la possibilità di arrotondare il punteggio ma Ibarguen ha sbagliato un tiro dagli undici metri. Da segnalare, inoltre, le proteste (anche sui social) della stessa Deliese per due calci di rigore concessi nel corso dei 90 minuti agli avversari, uno dei quali aveva portato al momentaneo pareggio. La finale DB Rossoblù Luzzi- Virtus Rosarno deciderà chi succederà alla Dgs Praiatortora, vincitrice della scorsa edizione (1-0 al San Luca). A prescindere dal risultato della finale la Db Rossoblù (squadra di Eccellenza) ha già in tasca il pass per la fase nazionale poiché la Deliese disputa un campionato di categoria (Promozione) inferiore.