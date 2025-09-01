Esordio stagionale col sorriso per la Virtus Rosarno che, nell'inaugurazione della Coppa Italia Dilettanti, batte a domicilio l'Atletico Maida incamerando i primi tre punti e ipotecando il passaggio agli ottavi di finale. Buon match con ritmi vivaci, nonostante si trattasse di una partita di fine agosto. Alla fine il punteggio finale è di 0-2, con le reti decisive di Staropoli e Romero.

Le parole di Nocera

Nel post gara, ai microfoni ufficiali di LaC News24, si è espresso il tecnico Graziano Nocera: «Era una partita che fondamentalmente ci aspettavamo. Ritmi inizialmente blandi a causa del caldo, poi siamo venuti fuori a fine primo tempo e nella ripresa, quando abbiamo liberato le gambe, abbiamo fatto ancora meglio in un campo non facile e contro un avversario organizzato come l'Atletico Maida che nel proprio campionato dirà la sua».

Prima vittoria dunque, ma la Virtus Rosarno non è ancora in forma campionato, come ammette anche lo stesso tecnico amaranto: «Non siamo ancora in forma per niente, anche perché al via del campionato mancano ancora due settimane. Siamo consapevoli che le gambe sono ancora imballate e dunque serve mettere minuti nelle gambe. Oggi abbiamo giocato in 15 e abbiamo avuto la possibilità di dare spazio a chi è entrato dalla panchina. Stiamo avendo delle certezze a livello conoscitivo e anche i nuovi stanno dando rassicurazioni. Vedremo di cambiare qualcosina domenica prossima, nel match contro il Pizzo. nel complesso ho avuto risposte positive da tutti».