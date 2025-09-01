Esordio stagionale felice per il Praiatortora che, nel turno inaugurale di Coppa Italia, piega la resistenza dell'Amantea. Il club tirrenico non sbaglia dunque al debutto, vincendo per 0-2 con un gol per tempo.

Partita che si sblocca alla mezz'ora del primo tempo grazie a uno spunto di Maitini che scende sulla corsia di destra e mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Marino che, di prima intenzione, deposita all'angolino sinistro, alle spalle del portiere blucerchiato. Il raddoppio arriva alla mezz'ora della ripresa, con un tiro dal limite di Petrone sporcato, in maniera decisiva, da Genta che inganna il proprio portiere.

Le parole di Viscardi

Subito dopo la partita, ecco le sensazioni di mister Salvatore Viscardi: «Innanzitutto complimenti ai ragazzi, perché dal 31 luglio stanno lavorando mattina e pomeriggio in un determinato modo. Durante il match abbiamo provato quanto fatto in questi trenta giorni, anche se il campo non ci ha aiutato a esprimere le nostre idee. Nel complesso, queste partite ci devono insegnare che nulla è facile e che il prossimo campionato di Eccellenza sarà davvero difficile. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio e poi a chiuderla nella ripresa, iniziando così con una vittoria che fa sempre morale».

E ancora: «Noi abbiamo fatto una specifica preparazione, insieme allo staff, che ci consente di arrivare alla seconda gara di coppa e all'inizio del campionato nelle migliori condizioni. La squadra mi segue e ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che anche nei momenti di difficoltà cercano di spingere per tutti i novanta minuti».