Un debutto scintillante per il San NicolaChiaravalle-Soverato, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. L'esordio stagionale, in Coppa Italia Dilettanti, coincide con un impatto devastante che porta ancora maggiore entusiasmo nella squadra allenata da mister Domenico Sisi. Nel match inaugurale del girone 8, il club nato dalla recente fusione strapazza lo Stilomonasterace, squadra di una categoria superiore (Eccellenza), con il pirotecnico punteggio di 6-1. A contribuire al festival del gol sono: Bigongiari, Cataldo, Portesi e Clemente tutti con una rete a testa e Ortiz con una doppietta.

Soddisfatto Sisi

Una prestazione maiuscola e che rilancia le ambizioni per l'imminente campionato. Subito dopo l'exploit, ai microfoni ufficiali di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Sisi: «Bella prestazione. Loro hanno avuto qualche problemino difensivo ma noi, a dire il vero, avevamo qualche motivazione in più visto che abbiamo perso lo spareggio play off proprio contro di loro. In ogni caso è stata una partita corretta e tra due squadre amiche». Sul match: «Abbiamo fatto un grosso approccio, dal momento che eravamo 3-0 dopo trenta minuti, ma c'è da dire anche che loro sono stati sfortunati dal momento che hanno colpito due pali. Non ci aspettavamo assolutamente questo debutto». Insomma, un San NicolaChiaravalle-Soverato scintillante nonostante una panchina corta e con ben sette Under e un solo Over a disposizione.



Capitolo campionato: «Noi quest'anno abbiamo formato una squadra per puntare ai primi cinque posti e giocarci qualcosa di importante. Nella costruzione della rosa abbiamo perso tre calciatori che erano molto importanti come Nesticò, Costa e Tassoni che hanno scelto altri lidi, ma abbiamo già individuato i sostituti. Sarà un campionato durissimo e composto da squadre competitive. Vedo un gradino sopra le altre Val Gallico, Gioiosa Ionica e Ardore e poi ci siamo noi insieme ad altre sei o sette squadre. Vogliamo fare un campionato importante, ma consapevoli che quelle tre hanno qualcosa in più».