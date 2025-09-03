Il debutto stagionale si avvicina per il Val Gallico del nuovo corso Gaetano Di Maria.

Proprio l’allenatore, in vista dell'impegno d'esordio in Coppa Italia Dilettanti contro il Bocale, valido per la seconda giornata del girone 15, ha espresso sensazioni, morale e status generale per la stagione sportiva.



Il Bocale, innanzitutto, arriva dalla sconfitta di domenica per 2-0 contro la Pro Pellaro e domani alle ore 16, al “Lo Presti” di Gallico, avranno l’imperativo di vincere per sperare nella qualificazione, in caso contrario sarà eliminazione. Dall’altra parte il Val Gallico ci tiene a fare bella figura nel suo primo appuntamento ufficiale, puntando anch'esso al passaggio del turno in vista poi della gara contro la Pro Pellaro della terza giornata (domenica 7 settembre).

Le sensazioni del tecnico Di Maria

Ecco le parole del tecnico gallicese: «Il primo impegno ufficiale è sempre un’incognita, una partita diversa dalle altre. Stiamo lavorando bene, abbiamo caricato abbastanza e ci arriviamo nel modo giusto in vista anche dell’inizio del campionato».



E ancora: «Il Bocale squadra organizzata, di categoria superiore e che gioca bene a calcio. Un match dove arriviamo sicuramente preparati e dove dovremo essere bravi a dare la giusta interpretazione. È l’inizio di una stagione che dovrà servirci anche per il campionato; un campionato dove vogliamo essere protagonisti e pertanto ogni partita sarà importante ed in ogni gara dovremo dare il massimo».



Soddisfatto il tecnico del precampionato dei suoi: «Giudizio positivo. Sono felice di questo gruppo composto da grandi ragazzi, disponibili, veri professionisti e che quotidianamente rispondono benissimo al lavoro svolto. Sono molto soddisfatto».