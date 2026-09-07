Un traguardo storico per la Soccer Montalto, che scrive una pagina inedita della propria storia societaria staccando il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Decisiva la vittoria di misura (1-0) ottenuta contro il San Fili nella terza e ultima giornata del triangolare eliminatorio, un successo che – sommato al primato costruito dopo l'affermazione inaugurale contro la Morrone – regala ai rossoblù il primo posto solitario nel raggruppamento.

A decidere il derby di giornata è stato un avvio fulmineo dei padroni di casa: dopo appena nove minuti dal fischio d'inizio, è stato infatti Vieira a trovare la stoccata vincente che ha trafitto la retroguardia avversaria, firmando la rete che è valsa vittoria e qualificazione.

La gioia di mister Bria

Al termine del match, il tecnico Bria ha espresso grande compiacimento per la prestazione e il cammino della sua squadra: «Siamo contenti di questo risultato. Le due gare di Coppa ci sono servite soprattutto per aumentare l’intesa tra i giocatori e dare minuti a chi ne aveva bisogno. Il passaggio al secondo turno di questa competizione, il primo nella storia del club, è una bella soddisfazione per tutto il gruppo e la società».

Ora la sfida contro i detentori del trofeo

Per la Soccer Montalto, compagine neopromossa nel prossimo campionato di Promozione (Girone A), il cammino nel torneo si preannuncia ora ai limiti del proibitivo. Al secondo turno, infatti, i rossoblù incroceranno i campioni in carica e detentori del trofeo del Dbr Luzzi, in un banco di prova dall'elevato tasso di difficoltà ma di enorme fascino