Il match è in programma domenica 22 dicembre, alle ore 14.30, allo stadio “Guido D’Ippolito”. Ad affrontarsi saranno la prima della classe del campionato di Eccellenza, contro la penultima in classifica

Domani, domenica 22 dicembre, alle ore 14:30, lo stadio "Guido D'Ippolito" di Lamezia Terme farà da cornice alla finale di Coppa Italia Dilettanti tra Digiesse PraiaTortora e San Luca.

La partita si presenta come un duello in stile "Davide contro Golia": da un lato il San Luca, che occupa il penultimo posto in Eccellenza con soli 6 punti, e dall’altro il PraiaTortora, leader del campionato con 30 punti.

La formazione tirrenica, guidata da Alberto Aita, punta a confermare il proprio momento di forma, mentre i giallorossi del San Luca, allenati da Tony Lio dopo il cambio in panchina di fine novembre, vogliono stupire con grinta e determinazione.

Il percorso verso la finale è stato intenso per entrambe le squadre. Il PraiaTortora ha eliminato Paolana, Trebisacce e Soriano, mentre il San Luca ha avuto la meglio su Stilomonasterace, Gioiese e Melito. In palio non solo il prestigioso trofeo, ma anche l’opportunità di rappresentare la Calabria nella fase nazionale, succedendo al Bocale, campione in carica dopo il trionfo ai rigori contro il Sambiase.

A dirigere l’incontro sarà il signor Condito Giovanni Graziano della sezione di Catanzaro, assistito dai signori Salituro Raffaele (Cosenza) e Renda Gianluca (Lamezia Terme). Il quarto uomo sarà Vita Carino Luca della sezione di Paola.