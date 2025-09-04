Il campionato (Promozione A) che sta per aprirsi può essere inteso come una sorta di anno zero per lo Scalea che, rispetto allo scorso anno, ha cambiato totalmente l'organico e forse anche le ambizioni. Una pagina nuova insomma quella biancostellata e iniziata peraltro bene. Il club di mister De Domenico, infatti, ha fatto ieri il suo esordio stagionale in occasione della Coppa Italia Dilettanti vincendo per 2-1 contro l'Amantea.

«Soddisfatto ma umile»

Una prestazione sicuramente positiva ma che può essere ulteriormente migliorata, come afferma lo stesso De Domenico, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «ho visto uno Scalea dominante dal punto di vista del gioco, perché la nostra filosofia è proprio quella di avere il pallino per tutti i novanta minuti. Al tempo stesso dobbiamo però migliorare sulle scelte e sulle decisioni in campo durante le varie fasi, capire cioè cosa è utile e cosa non lo è. Abbiamo una rosa che ha il giusto mix di esperienza e gioventù, ma obiettivamente il lavoro è tanto e serve umiltà e pazienza. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto del 2-1, anche se il risultato avrebbe potuto essere più largo. La strada è quella giusta».

Percorso e mercato

Insomma, uno Scalea che ha fornito buoni spunti ieri pomeriggio, nonostante un gruppo completamente nuovo: «Dobbiamo innanzitutto fare i conti anche con il periodo della stagione, dal momento che i ragazzi sentono ancora le fatiche della preparazione. La squadra la sto ancora conoscendo però, al tempo stesso, posso dire che il lavoro è stato facilitato dal direttore sportivo Passalacqua, grande conoscitore di calcio e che mi ha messo nelle condizioni di creare una squadra secondo le mie caratteristiche».

E ancora: «Sono contento dell'organico sia dal punto di vista umano che da quello tecnico, questo mi rende soddisfatto di come abbiamo lavorato ma dobbiamo alzare l'asticella dal punto di vista della mentalità. Adesso il derby contro il Praiatortora e noi, come in ogni partita, scenderemo in campo per vincere».