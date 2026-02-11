Mercoledì di coppa per la DB Rossoblù Luzzi che sotto un'incessante pioggia, allo stadio Romolo Di Magro di Taverna di Montalto, ospitava l'Unitas Sciacca in una sfida appunto valida per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti (fase Nazionale). Al termine dei novanta minuti è 1-1, dunque qualificazione per una delle rimandata in terra siciliana.

Il primo tempo

Una prima frazione chiusa prevalentemente in equilibrio ma con una leggera iniziativa ospite. Dopo una prima fase di studio e di conseguente stallo, le occasioni più pericolose arrivano a ridosso dell'intervallo: al trentottesimo minuto buona azione dell'Unitas Sciacca, grazie a una bella giocata di Licata che serve D'Aleo il quale libera il cross in mezzo. Il suggerimento vede l'inserimento di Morleo che, da ottima posizione, manda il pallone di pochissimo alto. Tre minuti più tardi risponde la formazione di mister Salerno con un velenoso tiro di De Nisi, su calcio di punizione, deviato però dalla retroguardia avversaria.

L'ultimo guizzo del primo tempo è di marca siciliana con un bel cross di Licata che trova la testa dell'argentino Pierce, la spizzata però è di poco alta. Prima frazione che si chiude dunque a reti bianche.

Il secondo tempo

A inizio ripresa mister Salerno opta per il triplo cambio e inserisce Magnavita, Leta e Percia Montani. Proprio all'alba della seconda frazione, al settimo minuto, i locali si affacciano alle zone di Rizzuto con Catania che, avvitandosi, libera un insidioso colpo di testa.

Il gol che spezza gli equilibri in favore degli ospiti arriva al ventitreesimo: calcio di punizione dal settore destro del campo, lontano dalla porta. Del calcio piazzato se ne incarica Licata che, dal conseguente cross, trova il fatale inserimento di Pierce con l'argentino che in area di rigore supera Corno. La compagine locale non si scompone tenendo botta e, a undici minuti dal termine, Azzinnaro approfitta di una piccola incertezza difensiva (con rallo che non riesce a rinviare) e punisce Rizzuto. Il gol è un'iniezione di adrenalina poiché la DBR Luzzi inizia a crederci e si rende pericolosa pochissimi minuti dopo, con l'asse Mosciaro-Azzinnaro e con quest'ultimo vicino a una pesantissima doppietta, ma il portiere Rizzuto ci mette una pezza.

Il tabellino

DBR LUZZI: Corno; Bruno S. (20' st Magnavita), Federico (31' st Mosciaro), Miceli, De Nisi; Boscaglia, Casella (34' st D'Acri), Filidoro (7' st Leta); Gualtieri (7' st Percia Montani), Azzinnaro, Catania. A disp.: D'Amato, Cannataro, Bevilacqua, Sicoli, Boschini, Mudasiru, Dirane, Bruno D., Godoy. All. Salerno

UNITAS SCIACCA: Rizzuto; Licata, Moser, Pierce, Caternicchia, Rallo; Garufo; Concialdi (38' st Calagna), D'Aleo; Mangiaracina, Morleo. A disp.: All. Tulone, Foscari, Cristos, Pettorossi, Geraci, Pisciotta, Guadagnoli, Federico. All. Brucculeri

ARBITRO: Leonardo Burgassi di Firenze

MARCATORI: 23' st Pierce (S), 34' st Azzinnaro

NOTE: Ammoniti: Filidoro (DB), Garufo (S). Rec.: 1' pt-5' st