Un debutto stagionale frizzante quello dello stadio Lo Presti di Palmi tra la Palmese e la Deliese. Le due squadre, infatti, si sono affrontate nell'inaugurale sfida di Coppa Italia Dilettanti e valevole per il triangolare del girone 13, completato dal Taurianova. Per essere una sfida di fine agosto, seppur in veste ufficiale, i ritmi sono stati alquanto elevati e soprattutto vivaci, tanto che alla fine ne è uscito fuori un 2-2 tutt'altro che noioso. Una gara di due volti e che ha visto una prima frazione prevalentemente pro Palmese, con i padroni di casa che arrivano all'intervallo in vantaggio di un gol grazie alla rete di Le Piane. Nella ripresa esce però fuori la Deliese che ribalta il punteggio e accarezza addirittura la vittoria, svanita però a due minuti dalla fine grazie al penalty trasformato da Lavecchia.

Bracco: «Polli a non chiudere il match»

Risultato a parte, tanti spunti da una parte e dall'altra e con una Palmese, nello specifico, buona ma che ha ancora da pedalare. Ecco il pensiero post-gara del mister dei neroverdi, Saso Bracco: «Una partita innanzitutto che ha fatto divertire il pubblico. Il primo tempo è stato di marca Palmese, ma poi nella ripresa la Deliese come previsto è uscita fuori, di fatti avevo detto ai ragazzi che non avendo più nulla da perdere, loro sarebbero andati all'arrembaggio e così è stato. Siamo stati polli a non gestire il risultato quando era a favore nostro e a non chiudere la partita. Detto questo, la Deliese è una grandissima squadra e quest'anno, nel girone B di Promozione, dirà sicuramente la sua».

Soddisfatto a metà

Insomma, a prescindere dal risultato, per la Palmese qualcosina da limare c'è e di questo ne è consapevole lo stesso tecnico Bracco: «Soddisfatto no perché, per la squadra che siamo, possiamo dare molto ma molto di più ma dico questo non perché penso di essere superiore alla Deliese, ma perché una volta riusciti a portare il risultato dalla nostra parte dovevamo gestirlo meglio. Queste gare però ti insegnano anche come gestire le varie fasi della partita e noi dobbiamo farne tesoro in ottica campionato. Possiamo ancora migliorare sia dal punto di vista tattico che tecnico».