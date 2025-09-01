La stagione ha preso il via con l'avvento della Coppa Italia Dilettanti, e tra le squadre che hanno fatto il loro debutto rientra anche l'Atletico Maida. Ci sono tante sfumature nel debutto dei giallorossi, che cedono il passo contro il più quotato Virtus Rosarno: la sconfitta, che ci poteva anche stare visto l'avversario, è colmata però da segnali positivi che i ragazzi hanno dati al tecnico Giuseppe Saladino. Il match termina 0-2 in favore della compagine rosarnese grazie alle reti di Staropoli e Romero.

«Errori di gioventù»

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio il tecnico Saladino che ha analizzato i vari dettagli di una partita che va oltre il risultato: «Sono contento perché avevamo sette Under in campo e tutti si sono comportati davvero bene. Usiamo questa competizione come motivo di crescita, anche perché abbiamo iniziato l'11 agosto e di strada da farne ancora ce n'è. Abbiamo giocato contro una squadra forte come la Virtus Rosarno, ribattendo anche le loro azioni. Abbiamo creato qualcosa ma poi la loro qualità ha prevalso».

Come si suol dire, ai giovani si giustificano determinati errori per mancanza di esperienza, ed è proprio ciò che è successo all'Atletico Maida: «Dobbiamo ancora lavorare tantissimo in vista del campionato - continua Saladino - perché facciamo errori di gioventù, dunque dobbiamo sfruttare la coppa solo per migliorarci e in essa i ragazzi hanno motivo di crescita. Saremo pronti per il via del campionato. Detto ciò, era l'Atletico Maida che mi aspettavo, dinamico ma che commette ancora errori di gioventù».