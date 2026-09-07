L'1-1 firmato Tutino e Capuano basta ai biancorossi per vincere il triangolare. Agli ottavi di finale sarà sfida contro il Cotronei

Il City Rende centra l'obiettivo e stacca il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Nell'ultima e decisiva giornata del triangolare, i biancorossi strappano l'1-1 sul campo dello Scalea: un punto d'oro che, sommato al successo iniziale sulla Paolana, permette ai ragazzi di mister Perrelli di chiudere al primo posto il raggruppamento a quota 4 punti, staccando Paolana (2) e Scalea (1).

Illude Tutino, Rende sotto controllo

Fin dalle prime battute lo Scalea punta sull'agonismo, ma è il Rende ad approfittarne subito con cinismo. Dopo un primo squillo di Pignataro all'11', la gara si sblocca pochi istanti più tardi: invenzione di Pansera e stoccata vincente di Tutino, che trafigge il portiere di casa e firma il vantaggio ospite.

I locali provano a reagire al 18', ma è ancora la formazione rendese ad andare vicina al raddoppio, prima con Pepe e poi con un colpo di testa di Falbo sugli sviluppi di un corner. Lo Scalea alza il baricentro nel finale di frazione ma la retroguardia biancorossa, guidata da Sicilia, gestisce la pressione senza particolari affanni fino all'intervallo.

Capuano la riapre dal dischetto

Nella ripresa i padroni di casa tentano il tutto per tutto. D'Andrea impegna Sicilia nelle battute iniziali, mentre il neoentrato Buongiorno è provvidenziale nel sventare una potenziale occasione avversaria. Attorno alla mezz'ora il Rende sfiora il colpo del K.O. con il subentrato Vivacqua, pericoloso in due circostanze consecutive.

Al 35' arriva la svolta che riaccende il match: l'arbitro concede un calcio di rigore allo Scalea per un intervento falloso in area biancorossa. Dal dischetto Capuano si dimostra glaciale e spiazza Sicilia per l'1-1. Negli ultimi minuti di gioco, però, il Rende fa valere la propria esperienza, congelando il possesso palla e amministrando il risultato fino al fischio finale.

Ora la testa al campionato

Archiviata la qualificazione, per il City Rende è tempo di rituffarsi nella preparazione per il debutto in campionato, fissato per domenica 13 settembre sul campo dello Scandale. Successivamente, la testa tornerà alla Coppa: negli ottavi di finale la squadra di Perrelli affronterà il Cotronei, con l'andata programmata in casa per il 23 settembre e il ritorno in trasferta il 7 ottobre.