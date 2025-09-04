Un nuovo capitolo da scrivere e tanti propositi da percorrere: la nuova Reggioravagnese ha già iniziato il suo percorso alla stagione 2025/26. Il club amaranto, infatti, ha concluso la sua due giorni in Coppa Italia Dilettanti e, dopo la sconfitta inaugurale contro il Melito, si rifà ampiamente schiantando l'Africo per 5-0. Una qualificazione agli ottavi che adesso non dipende più dalla squadra squadra reggina ma non era questo l'importante.

Segnali positivi

All'indomani della sfida di coppa, il tecnico Pietro Candido si è espresso in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Quanto alla sconfitta inaugurale contro il Melito, premetto che siamo una squadra totalmente rinnovata e dunque la prima partita è sempre un'incognita. C'è anche da dire che l'abbiamo affrontata senza quell'umiltà e senza quella cattiveria agonistica che invece dobbiamo avere e ci deve contraddistinguere per tutto l'arco dell'anno. Per quel che riguarda la sfida di ieri avevo chiesto proprio questo, ovvero un cambio di atteggiamento e di mentalità. Abbiamo in rosa molti ragazzi che non conoscono questo tipo di campionato e devono ambientarsi, ma anche capire che prima della tattica serve l'atteggiamento. Nel complesso però le risposte le ho avute».

Sinergia e identità

Una sorta di anno zero dunque, ma con idee e percorso chiari: «Ci tengo innanzitutto a ringraziare la società per avermi dato questa opportunità. Con la dirigenza sin dai primi giorni di giugno abbiamo lavorato in sinergia per costruire una squadra innanzitutto giovane. Sicuramente non è semplice trovare subito l'amalgama giusta, anche perché un conto sono tanti singoli che si uniscono in un gruppo, e un altro è cercare l'unione e costruire un'identità collettiva e ben definita. Stiamo lavorando dal 9 agosto e devo dire che ho uno staff altamente competente».

Capitolo campionato: «Non mi piace fare previsioni, ma dobbiamo lavorare con umiltà e perseveranza cercando, allo stesso tempo, di divertirci ma con coraggio e giocandocela a viso aperto».