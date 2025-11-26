Si sono disputate questo pomeriggio le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia Dilettanti, regalando un primo verdetto parziale in vista del ritorno.

Al “Bianco” la DB Rossoblù Luzzi ha compiuto un passo importante verso la finale imponendosi per 1-0 sul campo dell’Altomonte. A decidere la sfida è stato Mosciaro, autore del gol partita arrivato nei minuti conclusivi del match. Una vittoria preziosa per i rossoblù, che potranno ora gestire un vantaggio significativo nella gara di ritorno.

Parità invece nell’altra semifinale, il derby tutto reggino tra Virtus Rosarno e Deliese, terminato 1-1. La Deliese era riuscita a portarsi avanti al 8’ della ripresa con un rigore trasformato da Angulo. La risposta della Virtus è arrivata pochi minuti dopo, al 12’, con il colpo di testa di Leirosa, che ha riportato il match in equilibrio. Un risultato che lascia tutto aperto e che rimanda ogni discorso qualificazione al ritorno.

Le semifinali di ritorno sono in programma il prossimo 10 dicembre, mentre la finalissima si disputerà il 4 gennaio, pronta a decretare la regina della Coppa Italia Dilettanti regionale.