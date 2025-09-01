C'era una categoria di differenza un altro tipo di preparazione tra le parti, proprio per questo la sconfitta è da analizzare sotto tani punti di vista. Coincide con un ko dunque l'esordio stagionale dell'Amantea che, nel turno inaugurale di Coppa Italia Dilettanti, cade per 0-2 contro il Praiatortora (squadra militante nel campionato di Eccellenza).

Partita che si sblocca alla mezz'ora del primo tempo grazie a uno spunto di Maitini che scende sulla corsia di destra e mette in mezzo un pallone sul quale si avventa Marino che, di prima intenzione, deposita all'angolino sinistro, alle spalle del portiere blucerchiato. Il raddoppio arriva alla mezz'ora della ripresa, con un tiro dal limite di Petrone sporcato, in maniera decisiva, da Genta che inganna il proprio portiere.

Le parole di Pirillo

Al termine della gara, ecco le dichiarazioni del tecnico Fabrizio Pirillo: «Purtroppo qualche svista ci ha indebitato di due reti, ma la squadra l'ho vista ben messa in campo e di questo sono contentissimo. A dire il vero, da questo punto di vista, non me l'aspettavo cosi ben messa. Forse un po' meno in fase realizzativa e di possesso e dunque bisogna lavorare, ma c'è tempo per farlo in questo».

E ancora: «Non dimentichiamo che c'era una categoria di differenza e abbiamo giocato contro una signora squadra di Eccellenza. Come detto, in fase di possesso dobbiamo migliorare, perché abbiamo fatto poco e niente nel primo tempo e qualcosina in più nella ripresa. Sullo 0-2 loro si sono abbassati un po' e ci hanno permesso di creare qualche occasione, ma anche lì abbiamo peccato di esperienza». Adesso la compagine blucerchiata affronterà mercoledì lo Scalea.